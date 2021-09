München (ots) -Der Klimaschutzexperte ClimatePartner (https://climatepartner.com) expandiert in die USA. Unter der Leitung von Tristan A. Foerster, CEO und Co-Founder von ClimatePartner, ist das neue Büro in Boston die Anlaufstelle für Unternehmen in Nordamerika, die Klimaneutralität für ihre Betriebe, Produkte und Dienstleistungen erreichen wollen. Indem ClimatePartner seine Lösungen in einer der größten Volkswirtschaften der Welt zur Verfügung stellt, wird der Klimaschutz auf eine neue, globale Ebene gehoben.Dabei gewinnt das anerkannte Label "klimaneutral" noch mehr internationale Reichweite. Es bestätigt, dass die CO2-Emissionen berechnet, reduziert und unvermeidbare Emissionen ausgeglichen wurden. Täglich kommen tausende neue Produkte mit dem Label auf den Markt. Verbraucher können somit eine klimabewusste Kaufentscheidung treffen.Den Klimaschutz auf die nächste Stufe bringenTristan A. Foerster: "Ich will durch Klimaschutz ein besseres Leben ermöglichen - für Menschen, Tiere und die Umwelt. Daher freue ich mich, mit unserer Präsenz in den USA ClimatePartner in eine neue Dimension zu führen und zu begleiten. So können wir internationale Unternehmen noch besser unterstützen und gleichzeitig unsere Vision fortsetzen, Klimaschutz auf eine wirklich globale Ebene zu bringen."Moritz Lehmkuhl, CEO und Gründer von ClimatePartner: "Wir sind bereits für mehr als 4.000 Unternehmen der bevorzugte Partner, wenn es darum geht, Klimaschutz umzusetzen und ihre CO2-Emissionen in den Griff zu bekommen. Ich freue mich sehr, dass Tristan unsere Geschäftsaktivitäten in Nordamerika leitet und Unternehmen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität dort begleitet."ClimatePartner ist seit 2006 mit seiner Lösung zur Bilanzierung, Reduktion und den Ausgleich von CO2-Emissionen Vorreiter auf dem Markt. Mit einem Team von mehr als 300 Klimaschutzexperten baut das Unternehmen seine Präsenz auch in Europa weiter aus.ClimatePartner auf der Climate Week NYC 2021ClimatePartner wird seine Services am 23. September auf der Climate Week NYC präsentieren. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.climateweeknyc.org/events/time-act-path-carbon-neutralityPressekontakt:ClimatePartnerDieter Niewierra, Communications+49 89 2190974-83d.niewierra@climatepartner.comOriginal-Content von: ClimatePartner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78717/5026078