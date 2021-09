NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die erst kürzlich in die Bewertung aufgenommenen Vodafone-Papiere auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Analyst Stan Noel erklärte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, warum die Richtung, die der britische Telekomkonzern einschlage, in seinen Augen richtig ist. Die Briten verfolgten eine klare Strategie und setzten diese erfolgreich um. Den Umsatz dürften sie schneller steigern als die Konkurrenz. Der Experte rechnet außerdem mit Fortschritten bei der Optimierung der Kostenbasis./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 23:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

VODAFONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de