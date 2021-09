"An der Aktie bleiben wir dran", haben wir nach unserem Gespräch mit Mountain Alliance-Aufsichtsrat Daniel Wild auf dem Hamburger Investorentag HIT Ende August versprochen (HIER). Höchste Eisenbahn für ein erstes Update, denn in der kurzen Zeitspanne seit dem HIT ist bereits viel passiert. Dabei hieß es für boersengefluester.de Anfang September erst einmal durchschnaufen, denn die ... The post Mountain Alliance: Erst am Anfang appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...