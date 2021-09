Die Terminmarktpreise für Gas springen derzeit auf Rekordniveaus. Genau wie bei explodierenden Frachtraten für Containerschiffe die Reedereien derzeit glänzend verdienen, vermutet der Kapitalmarkt dies offenbar auch für Unternehmen aus der Gas-Branche. Schauen wir daher hier und jetzt auf die Aktien von Gas Plus und Gazprom. Gas Plus steigt kräftig Die Gas Plus SpA ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...