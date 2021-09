Stuttgart (ots) -Mit Konzerten bei der Musikbiennale in Venedig startet das SWR Vokalensemble in seine Jubiläumssaison. Chefdirigent Yuval Weinberg dirigiert nahezu die Hälfte aller Konzerte der neuen Spielzeit. Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. Oktober 2021Das SWR Vokalensemble startet in eine neue Spielzeit - und feiert seinen 75. Geburtstag. Gegründet im Jahr 1946 als Allroundchor, der das Radioarchiv füllen und verdrängten und vergessenen Komponist:innen eine Stimme geben sollte, setzte der Chor schon bald Akzente in der Neuen Musik. Längst hat er sich als einer der führenden Kammerchöre weltweit etabliert, der vor allem das zeitgenössische Musikleben maßgeblich prägt. Mehr als 250 Kompositionsaufträge hat der SWR für sein Vokalensemble vergeben, zahlreiche Preise - national und international - legen Zeugnis ab für das herausragende Niveau dieses Ensembles.Debütkonzerte bei der Musikbiennale VenedigSeine Jubiläumssaison eröffnet das SWR Vokalensemble am 20. und 21. September mit zwei Debütkonzerten bei der Musikbiennale in Venedig. Im Teatro alle Tese stehen dabei die Uraufführung von Francesco Filideis "Tutto in una volta für zwölfstimmigen Chor" und Georges Aperghis' "Wölfli-Kantata" auf dem Programm. Die musikalische Leitung beider Konzerte liegt in den Händen von Yuval Weinberg, der damit erstmals seit seinem Amtsantritt im September 2020 in seiner neuen Funktion als Chefdirigent des Vokalensembles vor Publikum zu erleben ist.Konzerte mit Yuval Weinberg in Donaueschingen und im SWR SendegebietDem Publikum im Sendegebiet des SWR wird dies im Rahmen der Donaueschinger Musiktage ermöglicht, wenn Yuval Weinberg am 14. Oktober die großformatige Auftragskomposition "Unhistoric Acts" für 24-stimmigen Chor und Streichquartett von Chaya Czernowin aus der Taufe heben wird. Mit einer weiteren Uraufführung ist das Vokalensemble im Abschlusskonzert der Donaueschinger Musiktage vertreten, wenn das Oratorium "The Red Death" von Francesco Filidei erstmals vor Publikum erklingen wird. Yuval Weinberg übernimmt zudem den Großteil der Dirigate im Rahmen der Stuttgarter Konzertreihe des SWR Vokalensembles, darunter das Weihnachtskonzert mit norwegischen Chorwerken, die Uraufführung von Stefano Gervasonis A-Cappella-Zyklus "De Tieneblas" sowie das Saisonabschlusskonzert mit der doppelchörigen Messe von Frank Martin sowie Werken von Reger, Vivier und Lachenmann.Gastkonzerte mit Ehrendirigent Marcus Creed in Stuttgart und LinzMarcus Creed, seit der vergangenen Spielzeit Ehrendirigent des Vokalensembles, stellt bei seinen Konzerten im Brucknerhaus Linz und der Gaisburger Kirche Stuttgart Werke der Renaissance zeitgenössischen Raumkompositionen von Luigi Nono, Mauricio Sotelo und Martin Smolka gegenüber. Und als weitere Gastdirigent:innen begrüßt das SWR Vokalensemble Martina Batic und Zoltán Pad. Erstere dirigiert das Konzert des Vokalensembles beim ECLAT Festival im Februar 2022, letzterer hat die musikalische Leitung des Musikvermittlungsprojekts "Frau Holle" inne, mit dem sich das Vokalensemble an junge Familien und Schulklassen wendet.Alle eigenveranstalten Konzerte des SWR Vokalensembles werden in SWR2 gesendet und zum Teil als Video auf SWRClassic.de verfügbar gemacht.Kartenservice, ProgrammvorschauKarten für die Konzerte des SWR Vokalensembles sind ab dem 1. Oktober 2021 beim SWR Classic Service erhältlich (Telefon: 07221 300 100, SWRClassicservice.de). Die neue Saisonbroschüre des SWR Vokalensembles kann unter SWRClassic.de als pdf-Datei heruntergeladen werden. Hier finden sich auch aktuelle Hinweise zu den Corona-Vorgaben. Maßgeblich für die Durchführbarkeit aller Konzerte sind die Vorgaben lokaler Behörden und des SWR.Fotos über ARD-Foto.deWeitere Informationen unter http://swr.li/swr-vokalensemble-wird-75Pressekontakt:Matthias Claudi, Tel. 0711 929 12219, matthias.claudi@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5026150