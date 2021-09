Die Uranaktien haben in den vergangenen Tagen deutlich korrigiert. Der Uranpreis musste die 50-Dollar-Marke, die er Ende vergangener Woche erreicht hatte, wieder preisgeben. Doch angesichts der vorangegangenen Rallye ist das nicht verwunderlich. Immerhin konnte der Uranpreis binnen zwei Monaten rund 50 Prozent an Wert zulegen. Doch sieht man sich das fundamentale Umfeld an, dann dürfte die Urannachfrage in den nächsten Jahren deutlich zulegen. Das jedenfalls meint Amir Adnani, CEO von Uranium Energy.

