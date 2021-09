Aus dem SPAC Churchill Capital IV ist Ende Juli der amerikanische Elektroautohersteller Lucid hervorgegangen. Seitdem notiert die Aktie nun an der Nasdaq. Vom Tief bei 17,79 Dollar Anfang September hat sich die junge Notierung nun kräftig erholt. Ein Grund ist ein besonders reichweitenstarkes E-Auto.Lucids Luxusmodel Air Dream Edition soll noch in diesem Jahr vom Band laufen. Die US-Umweltbehörde hat dafür in der vergangenen Woche die offizielle Reichweiten-Einstufung veröffentlicht. Dabei kommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...