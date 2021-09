Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Wenig Veränderungen im Anleihen Finder Musterdepot-Spiel - während am KMU-Anleihemarkt die Emissionstätigkeit nach der Sommerpause wieder langsam hochfährt, tut sich in den Portfolien unserer Musterdepotspieler im September 2021 noch recht wenig. Spitzenreiter Markus Stillger kann seine Rendite in der aktuellen Betrachtung von 30,64% auf 31,99% ausbauen und macht damit den größten Renditesprung im September, Verfolger Hans-Jürgen Friedrich verbucht ebenfalls einen kleinen Wertzuwachs von 15,69% im August auf nunmehr 16,17%. Damit vergrößert er den Abstand zu Position 3, wo Manuela Tränkel ein zum Vormonat leicht schwächeres Ergebnis von 10,26% aufweist (August: 10,98%). Portfolio-Änderungen wurden unterdessen von keinem der drei Teilnehmer vorgenommen.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 20.09.2021 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

***Durch klicken auf das jeweilige Sheet öffnet sich eine große Ansicht***

Markus Stillger Hans-Jürgen Friedrich Manuela Tränkel

Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels

Zweiwöchentlich haben die Investment-Profis die Möglichkeit, ihre Portfolios anzupassen. Dabei erklären Sie, warum Sie in welche Unternehmensanleihe investiert haben. Das Startkapital liegt bei 50.000 Euro. ...

