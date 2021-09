Los Angeles (ots/PRNewswire) -Don Omar, der unangefochtene König von Reggaeton, mehrfacher Preisträger, Sänger, Songwriter, Schauspieler und Philanthrop, kündigt eine bahnbrechende mehrjährige Partnerschaft mit der Saban Music Group (SMG) an in der Branche die meisten transformative Deal des Jahres."Ich freue mich sehr, mit der Saban Music Group zusammenzuarbeiten und durch die versierten geschäftlichen und künstlerischen Instinkte von Haim und Gus unterstützt zu werden", erklärt Don Omar, "und ich kann es kaum erwarten, mich mit meinen treuen Fans und dem Publikum zu verbinden, indem ich das tue, was ich am meisten liebe, und sie mit der aufregenden neuen Musik bekannt zu machen, die ich bald habe"."Don Omar ist einer der transzendentalsten Musikstars der letzten zwei Jahrzehnte, er hat den Takt für das gesamte Latin Urban Genre vorgegeben; ohne seine charismatische Bühnenpräsenz, seine tiefen kompositorischen Fähigkeiten und seine kraftvolle Stimmführung wäre die lateinische Musik heute ein ganz anderes Tier, und es ist uns eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten." sagte der Unterhaltungsmogul Haim Saban.Die Allianz vereint das puerto-ricanische Phänomenum und Wegbereiter mit SMG-CEO Gustavo López, der unermüdlich zusammenarbeitete, um Don Omars Karriere zu starten. "Don wird immer eine Familie für mich sein", schwärmt López. Als die Gelegenheit zur Zusammenarbeit wieder aufkam, fühlte es sich an, als wäre kein einziger Tag vergangen. Und doch macht er jetzt die beste Musik seiner Karriere."Der Deal beinhaltet, dass die SMG alle Aufnahme- und Marketingkosten wie bei allen ihren Künstlern vorantreibt.www.sabanmusic.comÜBER SMG:Saban Music Group (SMG) ist ein globales Musikunterhaltungsunternehmen, das 2019 von Haim Saban, einem weltweiten Pionier und Marktführer in der Unterhaltungsbranche und Chairman und CEO der Saban Capital Group, gegründet wurde. Seit seiner Gründung wurde die SMG von dem Musikveteranen Gustavo López geleitet, der eine Karriere bei der Unterzeichnung von Top-Künstlern und der Entwicklung von Inhalten für das globale Musikpublikum aufgebaut hat. Die SMG setzt sich für die Globalisierung der Musik ein, indem sie Künstler mit internationaler Ausstrahlung identifiziert, signiert und entwickelt. Das Musik-Entertainment-Unternehmen verpflichtet sich, seinen Künstlern Ressourcen durch ein 360-Modell zur Verfügung zu stellen, das aufgenommene Musik, Verlagswesen, Tourneen, Markenpartnerschaften, Merchandising und mehr umfasst. SMG hat Büros in New York und Los Angeles.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1063157/saban_Logo.jpgPressekontakt:Für Saban Music Group/ NEXXT Management: Joseph FisherJfisher@nexxtmanagement.comFür Don Omar: Ximena AcostaXimenaacosta23@gmail.comOriginal-Content von: Saban Music Group LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158785/5026201