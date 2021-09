Düsseldorf (ots) -- Ericsson stellt heute die neueste 5G-Antenne seines Massive MIMO-Portfolios vor: die ultraleichte AIR 3268 für städtische und vorstädtische Gebiete.- Mit 12 Kilogramm und 23 Litern Volumen ist die AIR 3268 die leichteste und kleinste Massive MIMO-Antenne der Branche.- Die Antenne ist ganze zehn Prozent energieeffizienter als die frühere Generation, was den gesamten zusätzlichen Stromverbrauch bei der Einführung von 5G im Mittelband senkt.- Das Produkt zahlt auch auf Ericssons Engagement für Klimaschutz ein: der Konzern unterstützt Initiativen wie Exponential Roadmap und WeDontHaveTime - so spricht Ericssons Nachhaltigkeitschef Mats Pellbäck Scharp diese Woche beim Event RaceToZero.Nur ein paar Tage bevor AnhängerInnen von Fridays for Future wieder bundesweit auf die Straße gehen, stellt der schwedische Mobilfunknetzausrüster Ericsson eine neue besonders leichte und energeieeffiziente 5G-Antenne vor. Ein weiterer Beleg dafür, dass Ericsson neben der Unterstützung von Klimaschutz-Plattformen wie WeDontHaveTime auch stetig an seinen Produkten arbeitet.Mit 12 Kilogramm Gewicht und einem Volumen von 23 Litern ist die AIR 3268 die leichteste und kleinste Massive MIMO-5G-Antenne der Branche. Mit 200 Watt Ausgangsleistung, 32 Transceivern und passiver Kühlung wiegt das Funkgerät etwa 40 Prozent weniger als die frühere Generation, was die Installation nicht nur auf Türmen und Dächern, sondern auch an Masten und Wänden erleichtert. Die Antenne wird dazu beitragen, die 5G-Mittelband-Einführung für Mobilfunknetzbetreiber zu beschleunigen.David Hammarwall, Head of Product Line Radio, Ericsson, sagt: "Wir revolutionieren das Segment Massive MIMO weiterhin mit ultraleichten Antennen, die einfachere Mobilfunkstandort-Upgrades und nahtlosere 5G-Mittelband-Implementierungen ermöglichen. Der AIR 3268 erweitert die Optionen für den Funkstandort und ermöglicht es Mobilfunknetzbetreibern, ihre Netze zu erweitern und schnellere 5G-Geschwindigkeiten und -Reaktionszeiten zu liefern. Außerdem ist es energieeffizient, was für uns und unsere Kunden sehr wichtig ist."Die neue 5G-Antenne von Ericsson ist ganze zehn Prozent energieeffizienter als die frühere Generation. Neben dem Wunsch der Kunden nach mehr Energieeffizienz zahlen Produktinnovationen wie diese auch auf die Ziele des schwedischen Mobilfunkausrüsters ein. Ericsson hat sich das Ziel gesetzt selbst bis 2030 Klimaneutral zu sein. Zudem bekennt sich der Konzern durch seine Unterstützung diverser Initiativen wie WeDontHaveTime und Exponential Roadmap zum Klimaschutz und gesteht der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche eine wichtige Rolle zu. So spricht Ericssons Nachhaltigkeitschef Mats Pellbäck Scharp in Kürze beim RaceToZero / Exponential Climate Action Summit III.Weitere Informationenhttps://www.wedonthavetime.org/events/circularity (RaceToZero / Exponential Climate Action Summit III; Kostenfreie Anmeldung)https://ots.de/cR6CA5https://ots.de/0gqvSaÜber EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Geschäftsbereiche Networks, Digital Services, Managed Services und Emerging Business. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 101.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2020 erwirtschaftete Ericsson einen Nettoumsatz von 232,4 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.Aktuell hält Ericsson 145 kommerzielle Vereinbarungen und Verträge mit Mobilfunknetzbetreibern weltweit. Darüber hinaus ist Ericsson an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 96 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5GIn Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.700 Mitarbeiter an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier /// Leiter Unternehmenskommunikation Deutschland &Schweiz /// Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf /// Tel: +49 (0)1624385676 /// eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13502/5026197