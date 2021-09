Bad Wimpfen (ots) -



Ob knackige Salate, frische Bio-Kräuter oder regionales Obst: Die Verbraucher in Deutschland sind sich einig und haben Lidl eindeutig zum Discounter Nummer 1 gewählt. Zum fünften Mal erhält der Lebensmittelhändler für sein Obst und Gemüse den "Fruchthandel Magazin Retail Award" in der Kategorie "Discount" und stellt erneut seine Kernkompetenzen Frische, Qualität, Vielfalt sowie Preis unter Beweis. Lidl überzeugt die von der Gesellschaft für Konsumforschung im Auftrag des Fruchthandel Magazins befragten 9.000 Haushalte mit seinen rund 170 Obst- und Gemüseartikeln. Bei der repräsentativen Umfrage setzte sich Lidl in sieben Kategorien durch: Gestaltung, Auswahl, Beratung, fairer Preis, Qualität, Bio-Produkte sowie nachhaltige Verpackung. Ein wichtiger Aspekt der dauerhaften Top-Ergebnisse von Lidl ist die jahrelange und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Händler und seinen Lieferanten sowie die besonders auf Frische ausgerichtete Logistik. Diesen erneuten Erfolg feiert Lidl unter anderem in TV- und Radio-Spots. Ebenfalls bewirbt Lidl seinen Sieg im Haushaltshandzettel, in den Filialen und klassisch in Zeitungsanzeigen.



