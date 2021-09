Kleine Einbußen in einem allgemein schwierigen Börsenumfeld ändern nicht viel an der insgesamt sehr guten Entwicklung des Scale-Segments in diesem Jahr. Heraus stechen weiter Profiteure der Lockdowns. Dazu hat sich ein lange angeschlagenes Fintech hochgearbeitet.21. September 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Dem kräftigen Abwärtssog an den Börsen angesichts Chinas wankendem Immobilienkonzern Evergrande kann sich auch das Wachstumssegment Scale nicht ganz entziehen: Noch vor knapp zwei Wochen war ...

