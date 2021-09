DGAP-News: Infinment GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

Die INFINMENT Group begleitete im August 2021 erfolgreich die s.i.g. System Informations Gesellschaft mbH, eine Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt in der IT-Industrie bei der Begebung eines Schuldscheindarlehens im Volumen von 4 Mio. €. Das Schuldscheindarlehen konnte mit einer Laufzeit von 10 Jahren, bei endfälliger Tilgungsstruktur von der INFINMENT Group arrangiert werden. Hierbei hat sich erneut der langjährige Aufbau des Netzwerkes an institutionellen Investoren aus dem Bereich Versicherungen und Pensionskassen als die richtige Strategie der INFINMENT Group unter Beweis gestellt. Die SIG-Unternehmensgruppe besitzt ein umfassendes Portfolio aus Hardware, Software und Services, mit dem sie ihre Kunden lokal wie global in allen Fragen von Storage, Backup, Network-Security, IT-Infrastruktur, Industrial-IT, Unified Communication & Collaboration (UCC) oder Datenschutz unterstützen. Guido Fetzer (CEO): "Wir sind mit dem Ablauf dieser erfolgreichen Transaktion sehr zufrieden und möchten uns beim INFINMENT Team für diesen Zugang zu institutionellen Investoren mit Fokus auf sehr langfristige und zinsgünstige Finanzierungslösungen bedanken." Ersin Üstün (CFO): "Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit dem INFINMENT Team zusammen und konnten gemeinsam bereits eine Vielzahl an sinnvollen Finanzierungslösungen erfolgreich umsetzen. Wir schätzen hierbei das fokussierte und lösungsorientierte Arbeiten von INFINMENT sowie deren exklusiven Zugang zu institutionellen Investoren aus dem Bereich der Versicherungen und Pensionskassen." Über INFINMENT



Erfahren. Transparent. Unabhängig.

INFINMENT begleitet Unternehmen über den vollständigen Prozess, angefangen bei der Strukturierung der Passivseite über die Erstellung des Businessplanes, Finanzmodells und der Marketingunterlagen bis hin zur Verhandlung, Dokumentation und Platzierung der Finanzierung.



Durch unser diversifiziertes und erfahrendes Team und den langjährigen Beziehungen zu Kapitalgebern, primär aus Europa, können komplexe Finanztransaktionen strukturiert und umgesetzt werden.



