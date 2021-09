Mainz (ots) -Nach dem erfolgreichen Social Factual "Rabenmütter oder Super Moms?" realisieren ZDFneo und Collien Ulmen-Fernandes nun den Zweiteiler "Rabenväter oder Super Dads?"Wie sind Väter heute? Es gibt nach wie vor den Feierabend-Papa, der sich ausschließlich am Wochenende um die Kinder kümmert, aber auch Hausmänner, die sich für die Erziehungsarbeit verantwortlich fühlen. Es gibt immer mehr Männer, die Elternzeit für sich beanspruchen. Das Familienmodell hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Väter und Mütter versuchen gleichberechtigt Familie, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Neue Familienmodelle kommen hinzu wie Patchwork-Familien und Regenbogen-Familien.In dem zweiteiligen Social Factual "Rabenväter oder Super Dads?" begleitet ZDFneo vier Väter mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und beobachtet ihren Familienalltag.Ob und wie Väter ihre Rolle als Erzieher ihrer Kinder ausfüllen wird auch durch Experimente beobachtet. Experten und Expertinnen aus Soziologie und Psychologie beschreiben, welchen Anforderungen Väter heute genügen müssen und wie erfolgreich sie mitunter auch die klassische "Mutterrolle" übernehmen können.Produziert wird "Rabenväter oder Super Dads?" im Auftrag von ZDFneo von der Fabiola GmbH unter der Verantwortung von Ina Eck und Oliver Fuchs. Die Redaktion im ZDF liegt bei Brigitte Duczek. ZDFneo-Koordinator ist Fabian Strauß.Die bundesweit stattfindenden Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang November an. Die Ausstrahlung in ZDFneo und die Bereitstellung in der ZDFmediathek ist im Frühjahr 2022 geplant.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 701-2717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/rabenvaeterodersuperdadsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5026252