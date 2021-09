Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.09.2021 / 14:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Continental Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Georg F. W. Nachname(n): Schaeffler Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung

Fehlende ISIN (DE000VTSC017)

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Vitesco Technologies Group AG

b) LEI

529900CCDMZ7UCYYS252

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: Korrektur der Meldung (aufgrund fehlender ISIN) vom 21.09.2021 zur Transaktion am 17.09.2021 über 4.000 Aktien der Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (DE000VTSC017)

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 60,8000 EUR 5593,60 EUR 60,8000 EUR 60,80 EUR 60,8000 EUR 1520,00 EUR 60,8000 EUR 60,80 EUR 60,8000 EUR 6080,00 EUR 60,8000 EUR 60,80 EUR 60,8000 EUR 10640,00 EUR 60,8000 EUR 60,80 EUR 60,8000 EUR 60,80 EUR 60,8000 EUR 60,80 EUR 60,8000 EUR 60,80 EUR 60,8000 EUR 60,80 EUR 61,3400 EUR 24536,00 EUR 61,8000 EUR 24102,00 EUR 61,8000 EUR 618,00 EUR 61,7000 EUR 4565,80 EUR 61,7000 EUR 4627,50 EUR 61,7000 EUR 61,70 EUR 61,7000 EUR 15425,00 EUR 60,5000 EUR 15125,00 EUR 60,5000 EUR 302,50 EUR 60,3800 EUR 4105,84 EUR 60,3800 EUR 5494,58 EUR 60,3800 EUR 1690,64 EUR 60,3800 EUR 1811,40 EUR 60,3800 EUR 543,42 EUR 60,3800 EUR 1147,22 EUR 60,3800 EUR 2113,30 EUR 60,3800 EUR 301,90 EUR 60,3800 EUR 60,38 EUR 60,3800 EUR 664,18 EUR 60,3800 EUR 1449,12 EUR 60,3800 EUR 2113,30 EUR 60,3800 EUR 2656,72 EUR 60,3900 EUR 14010,48 EUR 60,3900 EUR 10145,52 EUR 60,5000 EUR 1694,00 EUR 60,5000 EUR 7078,50 EUR 60,3300 EUR 12608,97 EUR 60,3300 EUR 3378,48 EUR 60,3300 EUR 8144,55 EUR 60,4900 EUR 48392,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 60,8220 EUR 243288,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

2021-09-17; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

21.09.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de