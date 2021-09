Die Handelsabteilung der Raspberry Pi Foundation bekommt neues Geld und wird nun mit rund einer halben Milliarde US-Dollar bewertet. Die Raspberry Pi Foundation konnte sich rund 45 Millionen Dollar in einer aktuellen Finanzierungsrunde für ihr operatives Geschäft sichern. Das berichten britische Medien wie etwa The Times oder The Telegraph unter Berufung auf die Organisation. Demnach heißt es weiter, dass die Finanzierung über Anleihen an das Investment-Unternehmen Lansdowne Partners sowie den Ezrah Charitable Trust umgesetzt ...

