Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Am deutschen Aktien ist der Turnaround Tuesday in vollem Gange. Der DAX reagiert auf den gestrigen Kursrutsch mit satten Aufschlägen. Und auch an Der Wall Street stehen die Zeichen vorbörslich ganz klar auf Grün. Bei den Einzelthemen geht es heute um Royal Dutch Shell, ConocoPhillips, Total, Twitter und Uber. Andreas Agly kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Sissi Hajtmanek, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.