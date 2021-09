Katerstimmung an den Börsen? Von wegen! Der DAX zeigt am Dienstagvormittag nach einem schwachen Wochenstart Comeback-Qualitäten und legt um rund 1,5% zu. Damit überspringt er immerhin die Marke von 15.300 Punkten. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger1. AllianzDeutlich erholt zeigen sich am Dienstagvormittag die Papiere des Versicherungsriesen Allianz. Auch das Münchener Finanzunternehmen hat dem wankenden chinesischen Immobilien-Koloss Evergrande Milliardenfinanzierungen gewährt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...