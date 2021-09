DGAP-News: ABOUT YOU Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ABOUT YOU Holding AG: Die ABOUT YOU Fashion Week erreicht über 1 Milliarde Medienkontakte



21.09.2021 / 15:54

Die ABOUT YOU Fashion Week erreicht über 1 Milliarde Medienkontakte und wird zu einem der erfolgreichsten Fashion Events Europas

ABOUT YOU Opening Show mit einer einzigartigen Inszenierung auf Weltniveau

Zusammenarbeit mit der weltweit führenden Produktionsagentur Villa Eugénie und dem renommierten Kreativ-Kopf Etienne Russo, welcher u.a. für Fashion Shows von Premium Brands wie Chanel, DIOR, Versace bis hin zu Burberry verantwortlich ist

Nationale und internationale VIPs, Künstler und Influencer wie u.a. Will.i.am, Ufo361, Loredana, Bill Kaulitz, Leni Klum, Karolina Kurková, Eva Padberg, Lorena Rae, Lena Gercke, Marina Hoermanseder, Guido Maria Kretschmer, Xenia Adonts, die Elevator Boys und Supermodels Luka Sabbat und Iblamejordan verfolgten die Shows aus der Front Row

Die AYFW AW21 generiert bereits wenige Tage später eine Reichweite von mehr als 1 Milliarde Medienkontakte in Print, Digital, TV und Social

Alle produzierten Fashion Show Filme sowie Behind the scenes-Dokumentationen, die während der AYFW u.a. mit Leni Klum, Marina Hoermanseder, Etienne Russo uvm. produziert wurden, sind ab sofort auf Youtube, IG TV und unter www.aboutyou-fashionweek.de verfügbar

Hamburg, 21. September 2021 - Den Auftakt und gleichzeitig den Höhepunkt der ABOUT YOU Fashion Week markierte die spektakuläre ABOUT YOU Show am Samstagabend des 11. September 2021. Die von der weltweit renommierten Produktionsagentur Villa Eugénie konzipierte ABOUT YOU Show setzte neue Maßstäbe und stand den internationalen Modenschauen mit ihrer Inszenierung in nichts nach. Berge aus Schaum, als eines der Hauptelemente der Show, ein überdimensionaler Cocon, der den belgischen Opernsänger Benjamin Abel Meirhaeghe enthüllte, sowie die gestalterische Interpretation der Frage 'WHO ARE YOU' durch die Aura der Gäste, standen im Gegensatz zum industriellen, rohen Charakter des Kraftwerk Berlin. Die farbliche Darstellung der Aura, die im Vorfeld der Show von den Gästen ausgelesen werden konnte, war wesentlicher Bestandteil der Message der AYFW AW21 und somit auch der Installation, die durch die imposante musikalische Begleitung an Spannung aufbaute.

Etienne Russo, Gründer Villa Eugénie: "Durch gezielt gesetzte Kontraste, die einen Gegensatz zur kraftvollen, brutalistischen Location darstellten, schafften wir eine einzigartige Atmosphäre. Mein Ziel war es, das Gegenteil dessen, was ich ursprünglich vorgefunden hatte, aufzubauen und eine Weichheit zu erzeugen, die widersprüchlich und dennoch Hand in Hand mit der Rohheit des Kraftwerks einher ging. Aus diesem Grund war der Catwalk auch organisch in das Set-up eingebaut und Schaum ein essenzielles Hauptelement der Show. Die Message 'Freedom of Identity' gab mir bei der Entwicklung und Ideenfindung absolute Freiheit - das war sehr besonders. Die Zusammenarbeit insgesamt mit ABOUT YOU war eine fantastische Herausforderung."

Auch die Styles des diversen Model Cast mit fluiden Gender-Identitäten, verschiedenen Größen, Sexualitäten und ethnischen Backgrounds zahlten ebenfalls auf die wichtige Message "Freedom of Identity" ein und brachen mit klassischen Rollenbildern. Die Models wie u.a. Leni Klum, Lorena Rae und Jazzelle Zanaughtti aka uglyworldwide trugen Looks, die von ABOUT YOU aus aktuellen Kollektionen in Kombination mit ausgewählten Second Hand Pieces der Second Love Kategorie und einzigartigen Stücken der Upcycling-Kollektion ReBirth Studios zusammengestellt wurden.

Julian Jansen, Content Director von ABOUT YOU: "Mit der AYFW AW21 haben wir unsere Gäste, Fans und Follower aus jeder inhaltlichen Perspektive auf höchstem Niveau bespielt: 13 Live Fashion Show- Inszenierungen mit der international führenden Produktionsagentur Villa Eugénie, eine Experience Area zur Interaktion der Gäste mit Brands, TikTok Production Areas, Live Shopping Shows mit den Faces und Designern der Personal Brands, Artist Dokumentationen mit u.a. Leni Klum und die Fashion Show Filme von Regisseur Vitali Gelwich. Wir haben durch unser inhaltliches Niveau und internationales Publikum schnell realisiert, dass wir mehr als 'nur' ein Teil der Berliner Fashion Week sein wollen. Dementsprechend planen wir bereits die kommende AYFW noch internationaler, größer und unabhängiger auszubauen."

Die AYFW AW21 generierte bereits in den ersten Tagen in Print, Digital, TV und Social 1,09 Milliarden Medienkontakte und hat sich damit zu einem der größten Event-Erfolge von ABOUT YOU entwickelt. Auch die Live Shopping Shows, ein modernes interaktives Format, dass es Kund*innen ermöglicht, eine Show ihrer Idole live in der ABOUT YOU App zu erleben und gleichzeitig zu shoppen, stieß auf große Begeisterung. Moderatorin Alexandra Maurer führte gemeinsam mit Designern wie Bill Kaulitz, Dan Fox, Lena Gercke und Guido Maria Kretschmer durch das Live Shopping - 30 Minuten voller Fashion Inspiration, Shopping-Empfehlungen und aufregender Gespräche.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO: "Mit dem überwältigenden Erfolg unserer AYFW haben wir neue Standards gesetzt. Durch die hohe organische Reichweite und zusätzlichen Umsätze der innovativen Live Shopping Shows konnten wir unsere Brand stärken. Damit sind wir der Verwirklichung unserer Vision, die führende globale Modeplattform zu werden und den traditionellen Einkaufsbummel zu digitalisieren, wieder ein Stück näher kommen."

Den Auftakt zu den individuellen Brand Shows machte Leni Klum mit ihrer ersten eigenen Kollektion LENI KLUM x ABOUT YOU. Unterstützt wurde Leni dabei von ihren Freundinnen, die nicht nur mitgekommen waren, um sie aus dem Publikum anzufeuern, sondern gemeinsam mit Leni auf dem Runway zu sehen waren. Auch Marina Hoermanseder, Lena Meyer-Landrut mit ihrem Personal Brand a lot less by Lena Meyer-Landrut und Kyla Shyx mit ihrer Kollektion SHYX x ABOUT YOU, gaben ihr Debüt auf der AYFW. Marina Hoermanseder präsentierte dabei ihr neues Subbrand HOERMANSEDER - ganz im Stil der 90er wurde die erste Capsule Collection HOERMANSEDER x ABOUT YOU voller Power gefeiert. Lena Gerckes bereits dritte Fashion Show auf der AYFW überzeugte unter dem Motto "New Perspectives" mit Looks im 70er Jahre Stil. Guido Maria Kretschmer ließ sich für seine erste Show auf der AYFW vom Pariser Flair inspirieren und brachte den Kontrast zwischen urbaner Stadt und der Natur auf den Laufsteg.

Die individuellen Shows der High Street- und Premium-Brands Lascana, Levi's, Adidas, Esprit, Jack & Jones und DENIM Tom Tailor interpretierten das AYFW Motto ebenfalls für sich: Diverse Models, Live-Acts und Video-Animationen begeisterten die zahlreichen Gäste und zogen diese nicht nur in ihren Bann, sondern auch in verschiedene Themenwelten.

Die umfassende 360 Grad Erfahrung konnten die geladenen Gäste in der Experience Area, einem eigens aufgebauten Concept Store sowie einem innovativen TikTok Set erleben. Hochkarätige VIPs wie Will.i.am, Bill Kaulitz, Karolina Kurková, Kevin-Prince Boateng, Eva Padberg, Berlins Oberbürgermeister Michael Müller, Lena Gercke, Leni Klum, Lena Meyer-Landrut, Luka Sabbat, Lorena Rae, Loredana, Guido Maria Kretschmer, Nikeata Thompson, Ufo361, Noah Becker und Elena Carrière verfolgten gespannt die Shows im Kraftwerk Berlin. Zu den Gästen zählten ebenso Content Creator wie Xenia Adonts, Lisa-Marie Schiffner, Faye Montana, die Elevator Boys, Riccardo Simonetti, Kayla Shyx uvm., die ihre Social Media Community mit auf die AYFW nahmen.

Fans und Follower der AYFW, die nicht vor Ort sein konnten, können sich erneut auf aufwendig und hochwertig produzierte Fashion Show Filme freuen. Diese sind ab sofort auf Youtube, IG TV und unter www.aboutyou-fashionweek.de verfügbar.

Die ABOUT YOU Fashion Week wurde unter strenger Einhaltung eines umfassenden Hygienekonzepts?? und der geltenden Regelungen umgesetzt.



