DJ PTA-Adhoc: PEARL GOLD AG i.L.: Ordentliche Hauptversammlung für den 4. November 2021 geplant incl. Abstimmung über Fortsetzung der Gesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta022/21.09.2021/15:30) - Abwicklerin und Aufsichtsrat haben heute beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 4. November 2021 in Frankfurt am Main abzuhalten. Ein Beschlussgegenstand soll die Abstimmung über die Fortsetzung der Gesellschaft (§ 274 AktG) und damit der Übergang vom Abwicklungsstadium (§§ 264 ff. AktG) in die werbende Tätigkeit sein. Die Hauptversammlung soll virtuell abgehalten werden.

(Ende)

Aussender: PEARL GOLD AG i.L. Adresse: c/o Malmendier Legal, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Boutonnet Tel.: +49 30 59 00 30 436 E-Mail: info@pearlgoldag.com Website: www.pearlgoldag.com

ISIN(s): DE000A0AFGF3 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1632231000261 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2021 09:30 ET (13:30 GMT)