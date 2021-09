Salesforce lädt zu seinem hauseigenen Marketing-Event Dreamforce. Vertrauen, Digitalisierung, vernetztes Arbeiten und Nachhaltigkeit stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt. Für Slack gibt es neue Funktionen. In diesem Jahr findet das Event in San Francisco nur noch teils virtuell statt. 1.000 streng überwachte Gäste verfolgen die Keynote und Sessions vor Ort, der Rest der "Trailblazer" genannten Salesforce-Anwender:innen sind per Streaming eingeladen. Dieses Jahr ist es ab dem 21. September rund um die Uhr auf dem eigens dafür eingerichteten Streaming-Kanal Salesforce Plus möglich, die Speaker:innen...

Den vollständigen Artikel lesen ...