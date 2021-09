Mainz (ots) -Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet unter anderem aus Kaiserslautern über den vermehrten Diebstahl von Auto-Katalysatoren, am Mittwoch, 22. September 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek / Moderation: Britta Krane.Schockmoment für Lea B. in Kaiserslautern: Als die junge Frau ihr Auto startet, röhrt und scheppert es höllisch laut. Der Grund: Diebe haben den Katalysator aus dem Unterboden des Autos herausgeschnitten und gestohlen. Laut Landeskriminalamt steigen die Fallzahlen seit einiger Zeit explosiv an, in diesem Jahr hat es bereits über hundert solcher Diebstähle in Rheinland-Pfalz gegeben - vor allem bei älteren Fahrzeugen. Warum interessieren sich Kriminelle für Katalysatoren? Und wie kann man sich vor dem Diebstahl schützen? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Meike Gehlsen geht den Fragen nach.Weitere Themen der Sendung:- Wiederaufbau im Ahrtal - quälende Ungewissheit bei vielen Hausbesitzern- Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe - wer trägt die politische Verantwortung?- Solarpflicht in Rheinland-Pfalz - Streit um das neue Gesetz der Landesregierung- "Zur Sache"-Serie zur Bundestagswahl: "Wofür steht ihr?" - Die Spitzenkandidat:innen aus Rheinland-Pfalz- "Was macht ihr für uns?" - Bürger fragen, Parteien antworten"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5026372