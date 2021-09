Potsdam (ots) -Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat mehr Zeit gefordert, um eine Perspektive für das Vestas-Werk in Lauchhammer zu finden.Nötig sei beim Schließungstermin mindestens ein weiteres Vierteljahr bis Ende März, um einen Ersatz-Investor zu finden, sagte Steinbach am Dienstag im Inforadio vom rbb.Es gebe eine Reihe von möglichen Investoren, die das Werk und einen Teil der Beschäftigten übernehmen könnten. Für solche Pläne brauche man aber mehr Zeit.Steinbach fügte hinzu, es sei nicht nachvollziehbar, warum jetzt eine solche Entscheidung getroffen worden sei. Die Zeichen in Deutschland zeigten in Richtung Ausbau der erneuerbaren Energien.Die dänische Firma Vestas will die Produktion von Rotorblättern für Windkraftanlagen in Lauchhammer zum Jahresende einstellen. Davon sind 460 Beschäftigte betroffen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/5026412