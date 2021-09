Vaduz (ots) -Wu Weishan ist ein international bekannter Bildhauer und Direktor des Nationalen Kunstmuseums von China sowie Vizevorsitzender der chinesischen Künstlervereinigung.In den letzten 30 Jahren schuf er mehr als 500 Arbeiten, die u.a. ausgestellt sind im Nationalmuseum von Italien, dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York und in mehr als einem Dutzend von Ländern und Regionen wie Frankreich, dem Vereinten Königreich, Russland, Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Südkorea und Singapur. Seine gross angelegte Soloausstellung "Eine der Kunst ergebene Seele" fand 2019 im Nationalmuseum von China statt, welche die Aufmerksamkeit der Weltkunstzirkel auf sich zog und hohe Wertschätzung erhielt. Einige seiner Werke sind dauerhaft aufgestellt auf öffentlichen Plätzen und berühmten Museen von China und in vielen anderen Ländern der Welt. Südkorea hat einen Wu Weishan Skulpturenpark eingerichtet. Basierend auf vergleichende Studien von östlichen und westlichen Kulturen publizierte er mehr als 30 Bücher und Kataloge, begleitet mit theoretischen Essays von nahezu eine Millionen Worte. Seine Werke sind ins Englische, Französische, Portugiesische, Deutsche, Koreanische und in andere Sprachen übersetzt worden, welches zu einem tieferen Verständnis der Chinesischen Kultur und Chinesischer Künstlerinnen und Künstlern geführt hat und den Ruf und die Wahrnehmung von Chinesischer Kultur und Chinesischer Kunstschaffenden im Ausland bereichert hat.Weitere Informationen auf www.landesmuseum.liPressekontakt:Liechtensteinisches LandesMuseumProf. Dr. Rainer VollkommerDirektorStädtle 43, Postfach 12169490 VaduzFürstentum LiechtensteinT +423 239 68 20M info@landesmuseum.liwww.landesmuseum.liOriginal-Content von: Liechtensteinisches Landesmuseum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100052598/100878031