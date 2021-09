Total Telecom stellt einen neuen umlaut Audit Report 2021 vor. Aus ihm geht hervor, dass LG U+ in Seoul eine höhere Leistung erzielt als KT und SKT Telecom (SKT) und den höchsten umlaut Score erreicht, obwohl das Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten über ein deutlich geringeres Frequenzspektrum verfügt.

Das Unternehmen umlaut analysierte erstmals die Performance der südkoreanischen 5G-Mobilfunknetze. Die Bewertung der getesteten Netze erfolgte anhand der Daten- und Sprachübertragungsqualität. In Seoul belegte LG U+ mit insgesamt 979 von 1000 Punkten den ersten Platz, gefolgt von KT und SKT, die insgesamt 971 bzw. 952 Punkte erreichten. Wie aus dem Bericht hervorgeht, ist LG U+ mit dem LTE-Spektrum bei 50 MHz ausgestattet, was im Vergleich zu 55 MHz bei KT und 75 MHz bei SKT einen niedrigeren Frequenzbereich bedeutet. Dieselbe Situation liegt auch im Spektrum 5G New Radio (NR) vor, in dem LG U+ den Bereich 80 MHz nutzt, KT und SKT jedoch auf 100 MHz operieren.

Trotz der Ausstattung mit einem niedrigeren Frequenzspektrum weist LG U+ die beste Performance bei der 5G-Nutzungsqualität und bei der 5G-Verfügbarkeit auf. In Bezug auf die 5G-Nutzungsqualität bietet LG U+ den höchsten durchschnittlichen Download-Durchsatz für Endnutzer, nämlich 603,9 Mbit/s beim Szenario "nur 5G NR" bzw. 741,6 Mbit/s bei "5G EN-DC". Bei der 5G-Verfügbarkeit verzeichnete LG U+ 98,85 Prozent. KT und SKT hingegen erreichten nur 86,6 bzw. 86,4 Prozent. LG U+ liegt auch bei der Sprachübertragungsqualität mit 4,4 MOS-LQO ganz vorne und bietet mit 0,6 Sekunden die kürzeste Verbindungsaufbauzeit.

Nach Einschätzung von Total Telecom kann die 5G-Einführung eine entscheidende Rolle dabei spielen, Telekommunikationsunternehmen selbst dann bei der Steigerung ihrer Umsätze zu unterstützen, wenn sie den Endanwendern höherwertige, wirklich differenzierte Dienste anbieten. Aufgrund der höheren 5G-Durchdringung verzeichnete LG U+ im 2. Quartal 2021 ein starkes Wachstum. Das Unternehmen verbuchte im Vorjahresvergleich einen Anstieg der Service-Umsätze um 5,6 Prozent und ein stetiges Umsatzwachstum in allen Geschäftssparten, auch bei mobilen Diensten sowie in den Bereichen Smart Home und Unternehmensinfrastruktur.

