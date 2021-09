Im Herbst fallen nicht nur die Blätter von den Bäumen, sondern auch so manche reife und wohlschmeckende Frucht. Wie fast immer im September und Oktober kommen die Börsen weltweit in dieser Zeit mal etwas mehr, mal etwas weniger ins Rutschen. Das liegt auch an der nachrichtenarmen Zeit und den damit verbunden niedrigen Umsätzen. Aktuell reicht dann die Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande aus, auch den DAX mal wieder in Richtung 15.000 Punkte zu drücken. Sollte sich auch die Wall Street vor der von uns erwarteten Jahresendrally noch einmal eine Verschnaufpause gönnen, dann könnte der DAX auch noch einmal unter die 15.000-Punkte-Marke fallen. Dazu braucht Ihr unsere neue kostenlose Abstauberliste. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.