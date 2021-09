Die Eröffnungs-Rallye an den US-Märkten verliert schon wieder an Fahrt. Nur zwei Stunden nach Handelsauftakt notierte der Dow Jones sogar kurz wieder im roten Bereich. Eine Enttäuschung für alle, die mit viel Überzeugung heute den Dip kauften.Kein Wunder, denn die Schnäppchenjäger wurden diesmal mit echten Risiken konfrontiert, die der breite Gesamtmarkt nicht einfach so wegwischen kann. Zu nennen sind hier beispielsweise die fortgeschrittenen Bewertungen am Aktienmarkt, das Auslaufen großer Fiskalprogramme ...

