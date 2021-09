Spieler anlässlich des großen Erfolgs auf eine Woche mit Überraschungen und speziellen Ereignissen eingeladen

Heute gab Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung, bekannt, dass sein Match-3-Spiel für Mobilgeräte Harry Potter: Puzzles Spells den ersten Jahrestag mit einer Festwoche begeht. Ab heute sind die Fans rund um den Globus eingeladen, sich in den Spielen mit Klicks durch eine Sammlung von Geschenken, Ereignissen, Gewinnspielen und neuen Inhalten an den siebentägigen Feierlichkeiten zu beteiligen.

Seit seinem Beginn im September 2020 begeisterte Harry Potter: Puzzles Spells seine Fans mit seiner authentischen Zauberwelt aus Rätseln und Spielen. Die mehr als 2000 Rätselstufen im Hauptspiel laden die Spieler weiterhin ein, sich mit neuen Inhalten und Ereignissen am Spaß und an der Spannung in Hogwarts zu begeistern. Mit Fokus auf die Reise der Spieler an diesem ersten Geburtstag hat Zynga eine neue Vorschau mit den Highlights des Spiels herausgebracht.

"Wir sind unglaublich stolz auf das Lob und die begeisterte Aufnahme, die Harry Potter: Puzzles Spells erhalten hat, doch noch mehr haben uns die Spieler inspiriert und erstaunt, die uns auf dieser Reise begleitet haben", so Yaron Leyvand, Executive Vice President, Games von Zynga. "Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein mit den Fans zu feiern und bald gemeinsam das nächste Kapitel des Spiels aufzuschlagen."

Angeregt durch den denkwürdigen Geburtstag von Dudley Dursley, dessen Feierlichkeiten diese Woche beginnen, lädt ein neues Spielereignis zum Thema ,Londoner Zoo' die Spieler ein, auf ihrem Spielbrett ,Geschenke' zu sammeln und damit Belohnungstruhen zu gewinnen. Indem sie zu diesem vom Geburtstag geprägten Ereignis eine sich windende Schlange mitbringen, können die Spieler neben geheimnisvollen Truhen auf ihrem Spielbrett Wettkämpfe veranstalten, um die darin lebende Python freizulassen. Ab 23. September beteiligen sich die Spieler mit dem "House Pride Event" an einer wohl gehüteten Hogwarts Tradition und lösen Rätsel, um für ihr Haus Punkte zu gewinnen. Die Ergebnisse werden in eine weltweite Bestenliste eingetragen. Von 22. bis 24. September sind Spieler, die sich beim Spiel anmelden, mit einem täglichen Geburtstagsgeschenk eingeladen, den Jahrestag weiter zu feiern.

Während der Geburtstagswoche werden Besucher der Harry Potter: Puzzles Spells Kanäle auf Twitter, Facebook und Instagram eingeladen, ihre schönste Erinnerung an das Spiel mit dem Tag PuzzlesAndSpellsAnniversary zu posten. Drei Spieler werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, die ein Geburtstagspaket mit Preisen gewinnen. Es enthält unter anderem die Spielwährung, Zubehör, Startkits usw.

In Harry Potter: Puzzles Spells gehen die Spieler ein Match-3-Abenteuer ein, in dem es von Zaubersprüchen, humorvollen Episoden, Farben und Charakteren der Harry-Potter-Serie nur so wimmelt. Mit dem Soundtrack und den Voiceover-Aufnahmen aus den originalen Harry-Potter-Filmen verfolgen die Fans eine authentische, mobile Neuerzählung von Harry Potters Reise durch die Zauberwelt nach. Indem sie sich, je weiter sie vorankommen, Zaubersprüche und spezielle Boni verdienen, lösen die Spieler Match-3-Puzzles, die mit springenden Schokoladefröschen, mit flatternden Schlüsseln mit Flügeln, mit kämpfenden Zauber-Schachfiguren und weiteren Hindernissen und Gegenständen versehen sind. Im Geiste der Kameradschaft und des freundschaftlichen Wettbewerbs in Hogwarts können die Spieler mit anderen Fans in Clubs eintreten oder diese gründen, um Kontakte zu knüpfen, gemeinsam an Rätselstrategien zu arbeiten, Erfahrungen auszutauschen und in exklusiven Club-Events um Preise zu wetteifern.

Harry Potter: Puzzles Spells ist auf iOS- und Android-Geräten weltweit sowie auf Amazon Kindle und Facebook spielbar. Um weitere Informationen zu erhalten und sich mit anderen Fans zu vernetzen, folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter, und besuchen Sie die Website des Spiels unter www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Über Zynga

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Mit einer gewaltigen globalen Präsenz in mehr als 175 Ländern und Regionen verfügt Zynga über ein vielseitiges Portfolio mit beliebten Spiellizenzen, die mehr als vier Milliarden Male auf Mobilgeräte heruntergeladen wurden, darunter beispielsweise CSR Racing, Empires Puzzles, Hair Challenge, Harry Potter: Puzzles Spells, High Heels!, Merge Dragons!, Merge Magic!, Queen Bee, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends und Zynga Poker. Mit Chartboost, einer führenden mobilen Werbe- und Monetarisierungsplattform, hat Zynga eine branchenführende Plattform der nächsten Generation mit der Fähigkeit zur Optimierung von programmatischer Werbung und entsprechenden Erträgen in großem Maßstab. Zynga wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, eine Geschäftseinheit von Warner Bros. Home Entertainment, Inc., ist ein erstklassiger, weltweit tätiger Publisher, Entwickler, Lizenzgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsangeboten auf sämtlichen Plattformen, darunter Konsolen-, Handheld-, Handy- und PC-Spiele, die sowohl intern als auch von Dritten entwickelt wurden. Zusätzliche Informationen über Warner Bros. Games finden Sie unter https://www.wbgames.com/.

Über Portkey Games

Portkey Games von Warner Bros. Interactive Entertainment ist das Spiele-Label, das sich der Schaffung von neuen Erlebnissen in der Zauberwelt auf Mobilgeräten und in Videospielen widmet, bei denen die Spieler in den Mittelpunkt ihrer eigenen, von den Originalgeschichten von J.K. Rowling inspirierten Abenteuer rücken. Portkey Games bietet den Spielern Gelegenheit, ihre eigenen Entscheidungen hinsichtlich des Spielablaufs zu treffen und mit den Schauplätzen der Zauberwelt auf neue und einzigartige Weise in Verbindung zu treten. Das Label wurde entwickelt, um Spielern und Fans neue Spielerlebnisse zu bieten, die ihnen erlauben, direkt in die Magie der Zauberwelt einzutauchen, wo sie ihre eigene zauberhafte Geschichte schreiben können.

ZAUBERWELT, HARRY POTTER Verlagsrechte J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES SPELLS, PORTKEY GAMES, ZAUBERWELT und Figuren, Namen sowie damit verbundene Markenzeichen aus HARRY POTTER: und Warner Bros. Entertainment Inc. Zynga Inc. Alle Rechte vorbehalten.

WB SHIELD: und Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

Gewinnspielregeln

*Kein Kauf erforderlich; verbessert die Gewinnchancen nicht. Einwohner der USA über 18 Jahre. 9/22/21-9/29/21 PT. Unterliegt den offiziellen Spielregeln unter https://zynga.social/HPM3Anniversary; Sie finden dort Informationen zu den Gewinnchancen, Preisen und Einschränkungen. Nur gültig, wo gesetzlich zulässig. Sponsor: Zynga.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, u. a. im Zusammenhang mit Einzelheiten zum Spielablauf und zu zeitlich begrenzten Ereignissen sowie Promotionen in Harry Potter: Puzzles Spells beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "Aussicht", "prognostiziert", "geplant", "beabsichtigen", "wird", "davon ausgehen", "glauben", "Ziel", "erwarten" sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder der Erfolg der Angelegenheiten, auf die sich solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind oder werden ausführlicher in unseren öffentlichen Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben, von denen Kopien auf unserer Investor-Relations-Website unter http://investor.zynga.com oder auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

