Negative Zinsen über alle Anleihen-Laufzeiten lieferten in den vergangenen Monaten beständig Deutschland, die Schweiz und die Niederlande. Während Deutschland und die Niederlande in den vergangenen Wochen ausscherten und zumindest auf die 30-Jährigen wieder Zinsen zahlen mussten, hielt sich die Schweiz im Minus. "Doch das ist vorerst vorbei, die 30-jährige Anleihe der Schweiz hat das Minuszeichen abgegeben und wird mit 0,0 Prozent Zins gehandelt", sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. Eine Trendwende? "Zumindest sehen wir deutlich, dass am langen ...

