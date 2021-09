Halle/MZ (ots) -



Welche Rolle will Deutschland künftig in der EU, im Kreis der G7, der G20, auf dem afrikanischen Kontinent, gegenüber Russland und China spielen? Wie definiert die größte und ökonomisch stärkste Macht in Europa das transatlantische Verhältnis in der Post-Trump-Ära? Wohin und unter welchen Bedingungen soll die Bundeswehr nach dem Scheitern der Westmächte in Afghanistan noch entsendet werden? Fragen, die auch im Wahlkampf diskutiert werden müssten. Das geschieht aber nicht. Die Außenpolitik spielt nur dort eine hörbare Rolle, wo es um die Rote-Socken-Kampagne und eine Distanzierung von der Linkspartei geht. Das ist zu oberflächlich.



