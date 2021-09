Berlin (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kämpft seit mehr als 40 Jahren für die Saubere Luft in Deutschland - vom Dieselpartikelfilter bis zur Durchsetzung von etwa 70 Umweltzonen. Insbesondere in den vergangenen Jahren hat der Einsatz gegen das Dieselabgasgift Stickstoffdioxid mit dutzenden erfolgreichen Prozessen und der brisanten Frage nach Dieselfahrverboten für erhebliches Aufsehen gesorgt.Nun steht ein neuer Meilenstein bevor: Nach mehr als 15 Jahren legt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) morgen Nachmittag ihre überarbeiteten Empfehlungen für Luftschadstoffgrenzwerte vor. Sie basieren auf neuen Studienergebnissen und nicht wenige Experten erwarten, dass die WHO eine deutliche Verschärfung der Grenzwerte empfehlen wird. Das hat erhebliche Sprengkraft, denn dies würde es notwendig machen, kurzfristig und entschieden zu handeln, um die Gesundheit zehntausender Menschen allein in Deutschland zu schützen. Üblicherweise sind die WHO-Werte die Grundlage für dann folgende gesetzliche Regelungen.Was die neuen Empfehlungen bedeuten, welche Auswirkungen sie haben werden für Kommunen, die deutsche Luftreinhaltepolitik und europäische Vorgaben, all das möchten wir Ihnen mit internen und externen Experten erläutern. Deshalb laden wir Sie direkt im Anschluss an die Pressekonferenz der WHO zum digitalen Pressegespräch über Zoom ein. Bitte melden Sie sich per Mail über presse@duh.de an. Wenn Sie Wünsche nach O-Tönen oder separaten Interviews haben, wenden Sie sich gerne ebenfalls an die Pressestelle.Mit freundlichen GrüßenMatthias WalterPressesprecherDatum:22. September 2021, 16 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.us/j/83751032476Meeting-ID: 837 5103 2476Teilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH- Norbert K. Mülleneisen, Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde und Umweltmediziner- Dr. Axel Friedrich, internationaler Verkehrsexperte und ehem. Abteilungsleiter im UmweltbundesamtPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5026453