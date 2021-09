DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Pressemitteilung Burcon kündigt Wechsel im Verwaltungsrat an und gibt Update zur Geschäftsentwicklung Vancouver, British Columbia, Kanada, 21. September 2021 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BRCN), ein weltweit technologisch führendes Unternehmen in der Entwicklung von Proteinen auf Pflanzenbasis für Lebensmittel und Getränke, gibt bekannt, dass Peter H. Kappel als Nachfolger von Dr. D. Lorne Tyrrell zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Burcon ernannt wurde. Burcon freut sich außerdem, einen aktuellen Bericht über seine Geschäftstätigkeit zu geben. Dr. D. Lorne Tyrrell hat entschieden, von seiner Rolle als Verwaltungsratsvorsitzender zurückzutreten, um sich auf seine Arbeit im kanadischen Einsatzstab zur Covid-19-Impfung zu konzentrieren, wird aber weiterhin als Ratsmitglied tätig sein. Als anerkannter Experte mit umfassender Erfahrung im Bereich Impfstoffe ist Dr. Tyrrell Mitglied des kanadischen Covid-19-Einsatzstabes. Der COVID-19-Impf-Einsatzstab besteht aus multidisziplinären Experten und Branchenführern auf dem Gebiet der Impfstoffe und liefert der kanadischen Regierung wertvolle Erkenntnisse, um fundierte, evidenzbasierte Entscheidungen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Kanadier während der Pandemie zu treffen. Dr. Tyrrell war seit Januar 2019 Vorsitzender des Verwaltungsrats von Burcon und ist seit 2008 Mitglied des Verwaltungsrats von Burcon. Während der Amtszeit von Dr. Tyrrell als Vorsitzender erlebte das Unternehmen tiefgreifende Veränderungen, darunter die Gründung von Burcons Joint-Venture-Unternehmen Merit Functional Foods. Dr. Tyrrell wurde zum Vorsitzenden des Corporate Governance- und Nominierungsausschusses ernannt und wird im laufenden Jahr auch dem Prüfungsausschuss angehören. Peter H. Kappel wurde im Januar 2016 zu einem der Direktoren von Burcon ernannt. Seit seiner Ernennung war Kappel Mitglied in jedem der Ausschüsse des Burcon Verwaltungsrats und führte den Vorsitz im Vergütungsausschuss sowie im Corporate-Governance-Ausschuss. Zusätzlich zu seinen Aufgaben im Board hat Kappel eng mit dem Management zusammengearbeitet, um die Transformation der Geschäftsbeziehungen in den vergangenen Jahren zu gestalten. Als ehemaliger Wirtschaftsprüfer bei KPMG in Vancouver und Frankfurt a. M. wechselte er nach dem Wirtschaftsstudium ins Investmentbanking bei JP Morgan (New York/Frankfurt a. M.). Außerdem war er in leitenden Positionen bei Nomura, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Calyon und der DVB Bank in London tätig. Er besitzt einen MBA des Institut Européen d'Administration des Affaires ("INSEAD"), einen Bachelor of Arts (Honours) in Wirtschaftswissenschaften der University of Victoria und wurde vom Institute of Chartered Accountants of British Columbia zum Wirtschaftsprüfer ernannt. "Es war mir eine Ehre, in dieser aufregenden Wachstumsphase als Vorsitzender von Burcons Verwaltungsrat zu fungieren", sagte Dr. Tyrrell und fügte hinzu: "Ich freue mich darauf, weiterhin als Direktor von Burcon tätig zu sein, da das Unternehmen weiterhin zur richtigen Zeit im richtigen Bereich der Lebensmittelzutaten tätig ist." "Ich freue mich darauf, die Rolle des Verwaltungsratsvorsitzenden bei Burcon zu übernehmen und werde versuchen, auf dem starken Fundament des Unternehmens aufzubauen und seinen Weg als Pionier und Weltmarktführer in der Branche der pflanzlichen Proteinzutaten fortzusetzen", sagte Kappel. Update zur Geschäftsentwicklung Lebensmittel und Getränke auf pflanzlicher Basis, und zwar in buchstäblich jeder Kategorie, stehen heute weltweit an erster Stelle in der Esskultur. Mit der Einführung von Fleisch- und Milchalternativen auf pflanzlicher Basis auf den Speisekarten von Schnellrestaurants und Einzelhändlern für den Massenmarkt sind vegetarische und vegane Lebensmittel und Getränke, die traditionell den Einzelhändlern für Naturprodukte vorbehalten waren, nun auch für die breite Masse der Verbraucher erhältlich. Infolgedessen suchen Lebensmittel- und Getränkehersteller nach innovativen pflanzlichen Inhaltsstoffen, um die Verbrauchernachfrage zu bedienen. Die pflanzlichen Proteine von Burcon, die nicht nur besser für den Verbraucher, sondern auch besser für den Planeten sind, passen perfekt zu dem, was die heutigen Konsumgüterhersteller suchen. Burcons Joint-Venture-Unternehmen Merit Functional Foods steigert erfolgreich die Produktionsmengen und den Absatz in seiner neuen, hochmodernen Produktionsanlage für Pflanzenproteine in Winnipeg, Manitoba, Kanada. Merits Anlage, die erste ihrer Art, die mit Burcons Technologie hochreine Erbsen- und Rapsproteine produzieren kann, steht kurz vor einem 24/7-Betrieb und ist auf dem besten Weg, die Optimierungsziele zu erreichen. Die hochdifferenzierten Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac(R) sowie die Rapsproteine der Puratein(R)-Reihe, die in der Anlage von Merit hergestellt werden, eignen sich ideal für den Einsatz als Zutaten in innovativen pflanzlichen Lebensmitteln und Getränken. Verbraucherprodukte, die die erstklassigen Erbsen- und Rapsproteine von Merit verwenden, sind bereits in den Verkaufsregalen zu finden und werden von den Verbrauchern geschätzt. "Wir freuen uns über die jüngsten Produktionsfortschritte bei Merit und darüber, dass Merit jeden Monat mehr und mehr Kundenbestellungen erfüllt", sagte Johann F. Tergesen, Präsident und Chief Executive Officer von Burcon, und fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, dass in naher Zukunft weitere Lebensmittel- und Getränkeprodukte, die mit den erstklassigen Proteinen von Merit formuliert wurden, in die Regale der Geschäfte kommen." Zusätzlich zu der positiven Dynamik bei Merit arbeitet Burcon weiterhin an der Entwicklung zusätzlicher pflanzlicher Proteine, die aus der Forschungs- und Entwicklungsarbeit in seinem technischen Zentrum in Winnipeg stammen. Burcon befindet sich in Gesprächen mit mehreren potenziellen Partnern, um eine Reihe von alternativen pflanzlichen Protein-Inhaltsstoffen auf den Markt zu bringen, von denen wir glauben, dass sie die bestehende Branche weiter disruptiv verändern könnten. Die Gespräche schreiten voran, und wir sind ermutigt durch die Tatsache, dass unsere Gesprächspartner unsere Vision teilen, nämlich dass Burcons erstklassige Proteine die Möglichkeit haben, sich als Premiumprodukte in der schnell expandierenden pflanzlichen Lebensmittel- und Getränkeindustrie und im Markt für alternative Proteine zu etablieren. Über Burcon NutraScience Corporation Burcon ist ein weltweit technologisch führendes Unternehmen bei der Entwicklung von "Clean Label"-Pflanzenproteinen für Lebensmittel und Getränke. Mit über 290 erteilten Patenten und 200 zusätzlichen Patentanträgen, die in einem Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren entwickelt wurden, hat Burcon ein umfassendes Portfolio an Patenten für die Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von neuartigen Pflanzenproteinen aus Erbsen, Raps, Soja, Hanf, Sonnenblumenkernen und anderen Ausgangsmaterialien aufgebaut. 2019 wurde Merit Functional Foods Corporation als Joint Venture von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelbranche gegründet. Merit Foods hat eine hochmoderne Produktionsanlage in Manitoba, Kanada, errichtet, wo es die neuartigen Erbsen- und Rapsproteine gemäß dem Lizenzvertrag produzieren wird. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.burcon.ca. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

