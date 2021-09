DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Frankfurter Ökonom fordert "Zukunftsdepot" für Neugeborene

In Deutschland geborene Kinder sollten sich nach der Vorstellung des Frankfurter Ökonomen Olaf Stotz so früh wie möglich mit der eigenen Altersvorsorge beschäftigen. Der Professor für Asset Management und Pension Economics an der Frankfurt School of Finance schlägt vor, für jedes Kind ein "Zukunftsdepot" anzulegen, anhand dessen es im Schulunterricht finanzielle Bildung vermittelt bekäme und später eine Übersicht über künftige Leistungen aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Rente erhalten könnte.

Maas bezeichnet US-Vorgehen in U-Boot-Streit als "irritierend" und "ernüchternd"

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat das Vorgehen der USA, Australiens und Großbritanniens im U-Boot-Streit mit Frankreich als "irritierend" und "ernüchternd" kritisiert. "Ich kann den Ärger unserer französischen Freundinnen und Freunde gut verstehen", sagte Maas am Dienstag vor dem Beginn der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.

GDL scheitert vor Gericht mit Klage gegen Tarifeinheit bei der Bahn

Die Lokführergewerkschaft GDL ist mit ihrem Vorgehen gegen die Tarifeinheit bei der Deutschen Bahn vor dem Arbeitsgericht Berlin gescheitert. Das Gericht wies am Dienstag eine Klage der GDL gegen den Arbeitgeberverband der Bahn zurück. Die Gewerkschaft wollte erreichen, dass der Verband auf Unternehmen der Bahn einwirkt, damit diese von der GDL abgeschlossene Tarifverträge weiterhin auf ihre Mitglieder anwenden. (Az. 30 Ca 5638/21)

Altersgrenze von 55 Jahren bei Betriebsrente zulässig

Arbeitgeber dürfen Beschäftigte von der betrieblichen Altersversorgung ausschließen, die bei Beginn des Arbeitsverhältnisses 55 Jahre oder älter waren. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt billigte am Dienstag eine entsprechende Regelung für Mitarbeiter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Diese führe weder zu einer Diskriminierung wegen des Alters noch wegen des Geschlechts. (Az: 3 AZR 147/21)

Rechtsextremer "III. Weg" scheitert in Karlsruhe mit Eilantrag gegen Facebook

Die rechtsextreme Partei "Der III. Weg" ist beim Bundesverfassungsgericht mit einem Eilantrag gegen die Sperrung ihrer Facebook-Seite gescheitert. Sie wollte die Seite bis zur Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Bundestagswahl vorläufig entsperren lassen, wie das Gericht am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Dies wurde jedoch zurückgewiesen. (Az. 1 BvQ 100/21)

EZB: PEPP-Bestände steigen in Vorwoche stärker als zuvor

Die im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP erworbenen Anleihebestände der Zentralbanken des Eurosystems sind in der Woche zum 17. September 2021 stärker als zuvor gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) nahmen sie um 19 (zuvor: 15) Milliarden Euro zu.

EZB: Instrumente müssen divers und flexibel einsetzbar sein

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine Reihe von Diskussionspapieren mit Bezug zu ihrer im Sommer abgeschossenen Strategiereform veröffentlicht. In einem dieser "Occasional Papers" kommt sie zu dem Ergebnis, dass die Wirksamkeit ihrer seit 2014 eingesetzten "unkonventionellen" Instrumente (Negativzins, Asset-Käufe, Forward Guidance) nachgelassen hat bzw. nachlassen dürfte. Deshalb müssten Diversifizierung und Flexibilität Leitlinien der Instrumentenauswahl sein, zumal die effektive Zinsuntergrenze künftig noch häufiger in Sicht kommen dürfte.

Frankreich und Indien vereinbaren gemeinsames Handeln im Indopazifik

Inmitten des U-Boot-Streits mit Australien und den USA haben Frankreich und Indien eine Zusammenarbeit im Indopazifik vereinbart. Beide Länder wollten im indopazifischen Raum "gemeinsam handeln", hieß es in einer vom Elysée veröffentlichten Erklärung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der indische Regierungschef Narendra Modi hätten sich in einem Telefonat darauf verständigt. Frankreich wolle dazu beitragen, "die strategische Autonomie Indiens zu stärken".

Defizit in der US-Leistungsbilanz im zweiten Quartal gestiegen

Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im zweiten Quartal 2021 leicht gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 190,28 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 190,60 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im ersten Quartal auf 189,42 Milliarden Dollar nach unten revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 195,74 Milliarden Dollar genannt worden war.

Biden will Beitrag zur Klimahilfe für ärmere Staaten "verdoppeln"

US-Präsident Joe Biden hat deutlich mehr Anstrengungen bei der Finanzierung von Klimahilfen für ärmere Staaten angekündigt. Sein Land werde den Beitrag "verdoppeln", sagte Biden am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung. Eine konkrete Zahl nannte er nicht.

Biden: USA wollen keinen "neuen Kalten Krieg" mit China

US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte versichert, keinen "neuen Kalten Krieg" mit China anzustreben. Die USA seien zwar bereit zu einem "energischen Wettbewerb" mit anderen Nationen, sagte Biden am Dienstag im Plenarsaal der UN-Vollversammlung. Die USA würden aber keinen "neuen Kalten Krieg oder eine in starre Blöcke geteilte Welt" wollen.

Biden kündigt nach Afghanistan-Einsatz "neue Ära" der Diplomatie an

Nach dem Ende des Afghanistan-Einsatzes hat US-Präsident Joe Biden verstärkte Anstrengungen der Diplomatie angekündigt. Die USA würden "eine neue Ära der unermüdlichen Diplomatie" starten, sagte Biden am Dienstag in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte in New York. Die USA seien zwar auch bereit zum Einsatz von Gewalt, falls dies nötig sei, doch müsse militärisches Vorgehen "das letzte Mittel" der Wahl sein.

Biden: Palästinensischer Staat ist "bester Weg" zur Lösung des Konflikts mit Israel

Vor der UN-Vollversammlung hat US-Präsident Joe Biden auf eine Zweistaatenlösung im Nahen Osten gedrängt. Ein souveräner und demokratischer palästinensischer Staat sei der "beste Weg", um die Zukunft Israels zu sichern, sagte Biden am Dienstag in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte.

Biden bekräftigt Bereitschaft zu Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran

US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte die Bereitschaft Washingtons zu einer "vollständigen" Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran bekräftigt, wenn Teheran dies auch tue.

Kanadas Wahlsieger Trudeau verpasst angestrebte stabile Mehrheit

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat bei der vorgezogenen Parlamentswahl einen halben Sieg errungen: Vorläufigen Wahlergebnissen zufolge gingen seine Liberalen zwar als Sieger aus der Wahl hervor, ihnen fehlt jedoch wie zuvor eine stabile Mehrheit. Die Regierungspartei kommt demnach auf 158 der 338 Sitze im Parlament. Trudeau sprach dennoch von einen "klaren Mandat", um Kanada durch die Corona-Pandemie zu führen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Baubeginne Aug +3,9% auf 1,615 Mio (PROGNOSE: +1,0%)

US/Baugenehmigungen Aug +6,0% auf 1,728 Mio Jahresrate

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Sep +16,3% gg Vorjahr

