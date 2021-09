Facebooks hat zwei neue Smart Displays vorgestellt. Portal+ und Portal Go sollen Verbindungen mit Kollegen und Familie erleichtern. Facebook bringt neue Modelle seiner Portal Smart-Displays heraus. Das hat Gründer und CEO Mark Zuckerberg bei einem Facebook Live bekannt gegeben. Der Smart Speaker Portal Go 2 und das neue Modell Portal+ sollen Ende des Monats verfügbar sein. Für welche Regionen das gilt, hat Zuckerberg nicht angegeben. Neues Modell: Portal+ Der überarbeitete Portal Go hat ein zehn Zoll großes Display. Im ...

