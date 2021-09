Das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN tendierte ebenso wie auch der MSCI WORLD (Euro)-Index in der letzten Woche vollkommen unverändert und wies damit seit Auflage am 04.05.2020 per 19.09. auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) von + 78,0 % auf. Entsprechend stellte sich in dem Depot seit seiner Initiierung gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index eine hochgradige Outperformance von + 33,1 % ein.Den stärksten Abgabedruck im Themendepot Zukunftstechnologien verzeichnete in der letzten Woche diesmal die Aktie des Berliner ...

