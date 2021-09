Toronto (ots/PRNewswire) -Positionierung des Unternehmens für ein beschleunigtes, langfristiges WachstumArray Canada, Inc. ("Array"), der Marktführer bei End-to-End-Lösungen für das In-Store-Merchandising, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Refinanzierungstransaktion bekannt, die die Bilanz des Unternehmens erheblich gestärkt und das Unternehmen für ein beschleunigtes Wachstum positioniert hat. Die Transaktion wurde durch eine beträchtliche Neuinvestition erstklassiger globaler Investmentfirmen ermöglicht, darunter Fonds, die von Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree") verwaltet werden, und der bestehende Investor von Array, Carlyle.Infolge der Transaktion verfügt Array über erhebliche Barmittel, um interessante Wachstumschancen zu nutzen, die ausstehende Nettoverschuldung wurde um mehr als 50 % gesenkt und die Laufzeiten der Darlehen wurden bis 2026 verlängert."Wir freuen uns, mit den neuen Investoren und Carlyle zusammenzuarbeiten, um die Bilanz von Array zu stärken und sicherzustellen, dass unser Unternehmen am besten positioniert ist, um die globalen Wachstumschancen, die wir in naher Zukunft sehen, zu identifizieren und zu nutzen", sagte Jeffrey K. Casselman, Präsident und CEO von Array. "Unser Geschäft ist stärker als je zuvor, und wir freuen uns darauf, unseren weltweiten Kunden weiterhin zu ermöglichen, die Zukunft des Einzelhandels zu gestalten."INFORMATIONEN ZU ARRAYArray ist der weltweit führende Anbieter von In-Store-Merchandising-Dienstleistungen, -Lösungen und -Erlebnissen für viele der bekanntesten Einzelhändler und Marken der Welt. Seit über 40 Jahren profitieren die Kunden von Array von den kreativen Lösungen, der globalen Reichweite, der führenden Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit und dem außergewöhnlichen Kundenservice von Array. Kurz gesagt, Array schafft erstaunliche Einzelhandelserlebnisse. Array hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada, und beschäftigt mehr als 1800 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, China, Singapur, Polen, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.Web: www.arraymarketing.comLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/array-marketing/INFORMATIONEN ZU OAKTREEMit einem verwalteten Vermögen von 156 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2021) ist Oaktree einer der führenden globalen Investmentmanager, die sich auf alternative Anlagen spezialisiert haben. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf einen opportunistischen, wertorientierten und risikokontrollierten Ansatz bei Investitionen in Kredite, Private Equity, Real Assets und börsennotierte Aktien. Das Unternehmen hat über 1.000 Mitarbeiter und Niederlassungen in 19 Städten weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Oaktree unter http://www.oaktreecapital.com.Jeffrey K. Casselman, Präsident und CEO, +1 416 299 4865, E-Mail: inquiry@arraymarketing.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1630143/Array_Canada_Inc__Array_Completes_Strategic_Refinancing_Transact.jpgOriginal-Content von: Array Canada Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132167/5026479