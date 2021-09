Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 21 septembre/September 2021) Please be advised that CSE market and offices will be open on Thursday, September 30, 2021, National Day for Truth and Reconciliation.

As this holiday is considered a non-settlement day, the Exchange is providing an updated settlement schedule for trading days surrounding National Day for Truth and Reconciliation.

Trade and settlement dates are in the table below.

_________________________________

Veuillez noter que le marché et les bureaux du CSE seront ouverts le jeudi 30 septembre 2021 pour la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

Comme ce jour férié est considéré comme un jour de non-règlement, la Bourse fournit un calendrier de règlement mis à jour pour les jours de bourse entourant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Les dates de transaction et de règlement sont dans le tableau ci-dessous.

Holiday/ Jour de congé Trade Date/ Date de Commerce Settlement date/ Date de Règlement National Day for Truth and Reconciliation/Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 28 septembre/September 2021 le 1 octobre/October 2021 le 30 septembre/September 2021 le 29 septembre/September 2021 le 4 octobre/October 2021 le 30 september/September 2021 le 4 octobre/October 2021

If you require further information on the holiday schedule, please contact CSE Market Operations at Marketops@thecse.com or 416-306-0772.

Si vous avez besoin de plus amples informations sur le calendrier des jours fériés, veuillez contacter le service des opérations de marché du CST à l'adresse Marketops@thecse.com ou au 416-306-0772.