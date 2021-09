Die Kombination von branchenweit führenden Performance-Management- und Analyse-Lösungen bildet den absoluten Plattformführer für die Kreativwirtschaft

Die Influencer-Marketing-Plattform CreatorIQ der vertrauenswürdigste Partner, der die Kreativwirtschaft für Marken wie AB InBev, Disney, Sephora und Unilever vorantreibt gab heute die Übernahme der führenden Influencer-Marketing-Analyseplattform Tribe Dynamics bekannt.

Die Übernahme bringt die fortschrittlichen Analyse- und Benchmarking-Lösungen von Tribe Dynamics dem Industriestandard für Beauty- und Modemarken wie Estee Lauder, Fashion Nova und LVMH mit der Fähigkeit zusammen, diese Erkenntnisse durch die Creator Intelligence Cloud von CreatorIQ nutzbar zu machen.

Das zusammengeschlossene Unternehmen wird die Führungsposition von CreatorIQ als größte Influencer-Marketing-SaaS-Plattform in Bezug auf Umsatz, Wachstum, Datenkompetenz und globale Expansion mit mehr als 450 Kunden, 250 Mitarbeitern und 90 Millionen USD an Finanzmitteln weiter ausbauen. Die Unternehmen bieten eine durchgängige Lösung für Vermarkter an, mit der sie ihre Beziehungen zu Kreativen suchen, aktivieren, managen und messen können. Da Influencer-Marketing immer größer, umfangreicher und ausgereifter wird, benötigen Marken branchenweit standardisierte Modelle und Daten sowie eine 360-Grad-Ansicht der Performance. CreatorIQ ist führend bei der Etablierung dieser Standards und bringt eine neue Stufe der Ausgereiftheit in den gesamten Bereich.

"Wir sind begeistert, dass wir ein so schnell wachsendes, bedeutendes Unternehmen wie Tribe Dynamics übernehmen können. Mit diesem Zusammenschluss verstärkt CreatorIQ seinen Fokus auf fortschrittliche Datenwissenschaften und Analysen", sagte Igor Vaks, Gründer und CEO von CreatorIQ. "Die Anwendung der proprietären Modelle von Tribe Dynamics, die in der Beauty- und Modeindustrie Standard sind, auf weitere Branchen wird uns in die Lage versetzen, Analyse- und Mess-Benchmarks für die gesamte Industrie anzubieten. Diese Partnerschaft setzt die Messlatte für das, was Führungskräfte von einer Influencer-Marketing-Plattform erwarten sollten, höher."

"Das ist eine große Sache. Der Zusammenschluss von Tribe Dynamics und CreatorIQ ist mehr als nur der Zusammenschluss zweier führender Influencer-Marketing-Unternehmen mit sich ergänzenden Stärken. Das ist eine große Chance, Standards für den gesamten Influencer-Marketing-Sektor zu schaffen und bietet eine Marktchance von mehreren Milliarden US-Dollar", sagte Conor Begley, Präsident von Tribe Dynamics. "Gemeinsam werden wir der unbestrittene Marktführer sein und wir haben uns dazu verpflichtet, die Bedürfnisse von Marken auf der ganzen Welt zu erfüllen, während sie in Influencer-Marketing investieren."

CreatorIQ verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein rasantes Wachstum und eine schnelle Kundenexpansion und hat gerade eine neue Finanzierungsrunde hinter sich, bei der das Unternehmen weitere 40 Millionen USD in seine Bilanz aufnehmen konnte. Die neue Finanzierungsrunde wurde von den bisherigen Investoren TVC Capital, Kayne Partners Fund, der Wachstums-Private-Equity-Gruppe von Kayne Anderson Capital Advisors, Affinity Group und Unilever Ventures angeführt. Silver Lake Waterman trat als neuer Investor in das Unternehmen ein.

Zum Zeitpunkt der Übernahme befand sich Tribe Dynamics in einer schnellen Wachstumsphase, in der die Neubuchungen im ersten Halbjahr 2021 um mehr als 100 stiegen und eine Netto-Bindungsrate von 110 erreicht wurde.

Der Abschluss der Transaktion wird für Herbst 2021 erwartet. Danach wird Tribe Dynamics auf absehbare Zeit als eigenständiges Unternehmen weiterarbeiten. Cooley LLC vertrat CreatorIQ als Rechtsberater bei der Transaktion, während Perkins Coie als Rechtsberater für Tribe Dynamics fungierte. Truist fungierte als Investmentbank für Tribe Dynamics.

Über CreatorIQ

CreatorIQ ist die vertrauenswürdigste Software, die modernes Influencer-Marketing für die innovativsten Unternehmen der Welt vereint und vorantreibt. Die Intelligence Cloud von CreatorIQ ermöglicht die datenwissenschaftlich gestützte Suche nach Influencern, optimiert die Arbeitsabläufe, gewährleistet die Markensicherheit und fördert aussagekräftige Auswertungen. AB InBev, Airbnb, Calvin Klein, CVS, Disney, H&M, Sephora und Unilever sind nur einige der Marken, die die Plattform von CreatorIQ nutzen, um reale Geschäftsergebnisse in ihren Influencer-Marketing-Ökosystemen zu erzielen.

CreatorIQ wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles mit Niederlassungen in San Francisco, Denver, Austin, Detroit, Chicago, Toronto, Miami, New York City, London, Auckland und Kharkiv (UA). Weitere Informationen finden Sie unter CreatorIQ.com.

Über Tribe Dynamics

Tribe Dynamics ist die führende Influencer-Marketing-Plattform, die leidenschaftlichen Marken dabei hilft, digitale Medien zu erschließen. Zu den Kunden des Unternehmens gehören die weltweit erfolgreichsten Marken in den sozialen Medien, wie Gucci, Sephora, Colourpop, Fashion Nova, Drunk Elephant und Burberry. Kürzlich wurde Tribe Dynamics auf G2 als die am zweitbesten bewertete und die am einfachsten zu bedienende Plattform unter 180 bewerteten Plattformen ausgezeichnet. Mit Teammitgliedern in San Francisco, New York und London arbeitet Tribe Dynamics mit Marken in ganz Amerika, EMEA und APAC zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter TribeDynamics.com und melden Sie sich für den Earned Summit 3.0 an, eine kostenlose eintägige virtuelle Veranstaltung.

