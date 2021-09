In den letzten Jahren waren wir bereits positiv für Uran gestimmt. Es hat länger gedauert aber die Vorgänge 2005-2007 scheinen sich nun zu wiederholen mit weitreichenden Folgen für den Uranpreis und die Aktienkurse.

Video Interview mit Amir Adnani, CEO Uranium Energy

Uran ist ausgebrochen! Soviel steht fest. Ein Blick in die Geschichte lohnt hier sehr. 2005 kam es auch zu ersten Verwerfungen im Uranmarkt die aber von den Akteuren nicht Ernst genommen wurden. 2006 dann gings langsam los. 2007 schoss der Uranpreis in wenigen Monaten dann von rund 20 USD auf 140 USD pro Pfund. Es würde mich nicht wundern wenn wir Weihnachten 2021 bei +70 USD/Pfund Uran stehen würden...

Was war geschehen? Hedgefonds fanden Gefallen daran den Markt physisch zu kaufen. Die Einkäufer bei den Stromversorgern glaubten das nicht so Recht und warteten ab. Auf einmal bekamen sie es mit der Angst zu tun und mussten ihre langfristigen Kontrake erneuern. Das wiederum erfreute die Produzenten, da man nun am längeren Hebel sass...

Video Interview mit Scott Melbye, CEO Uranium Royalty

Und wie das abging! Heute kauft wieder ein Finanzinvestor, Sprott physiscal Uranium, den Markt zusammen. Durch die Produktionskürzungen und Ausfälle ist der Markt eh angespannt. Die nächsten Jahre laufen sukzessive die Kontrakte aus. Somit werden die Einkäufer der Stromversorger wieder in die Zange genommen.

Die Schere öffnet sich nun immer schneller im Contracting! Eines kann ein Kernkraftwerk nicht ab: Wenn es keinen Brennstoff hat.

Abgesehen davon wird es ohne Kernkraft auch keine Emissionsfreie Energiewende geben und Elektroautos können in dem Mass wie sich das die Politik wünscht nicht geladen werden. Wir brauchen die Kernkraft als zuverlässige 24 Stunden Grundlast ob uns das passt oder nicht.

