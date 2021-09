DJ MÄRKTE ASIEN/Schanghai mit leichtem Minus - BoJ wie erwartet

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. In Hongkong und Seoul findet wegen Feiertagen kein Handel statt. Die dominierenden Themen sind die weiter drohende Zahlungsunfähigkeit des Immobilien-Konzerns China Evergrande und die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank, die allerdings erst am Abend europäischer Zeit bekannt gegeben werden.

Im Gegensatz zur Börse in Hongkong, die am Montag mit deutlichen Abschlägen auf die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern reagiert hatte, zeigt sich der Schanghai-Composite nach der Feiertagspause lediglich mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent. Aber auch in Hongkong hatte sich der Aktienmarkt am Dienstag wieder stabilisiert und leicht im Plus geschlossen.

Für etwas Beruhigung sorgt, dass ein Tochterunternehmen von China Evergrande am Donnerstag pünktlich seine Zinszahlungen für eine 2025 fällige Anleihe leisten will. Zudem werden am Donnerstag weitere Zinszahlungen fällig, für die es jedoch eine Verlängerungsfrist von 30 Tagen geben soll, was dem Unternehmen etwas Luft verschaffen könnte. In einem Memo an die Mitarbeiter vom Dienstag erklärte Evergrande-Chairman Hui Ka Yan, dass die Schwierigkeiten des Konzerns seiner Einschätzung nach vorübergehen würden und man die versprochenen Wohnungen fertigstellen werde.

Die Befürchtungen, dass ein Zusammenbruch von China Evergrande ein Ereignis im Stil der Lehman-Pleite sein könnte, sind nach Ansicht von Barclays übertrieben. Evergrande sei zwar ein großer Immobilien-Konzern und es werde wohl auch Ausstrahlungseffekte auf den chinesischen Immobiliensektor geben, aber ein Lehman-Ereignis sei eine Krise anderen Ausmaßes. Dazu müsste es zu einem Streik der Kreditgeber kommen, zu einem starken Anstieg der Kreditnotlage auch außerhalb des Immobiliensektors und zu einer mangelnden Bereitschaft der Banken, sich auf dem Interbankenmarkt gegenseitig zu helfen.

Börse Tokio mit Abgaben - BoJ-Aussagen ohne großen Einfluss

Mit einem Abschlag von 0,7 Prozent zeigt sich der Nikkei-225 in Tokio. Teilnehmer verweisen auch hier auf die Entwicklungen um China Evergrande und auf Zurückhaltung vor den Aussagen der US-Notenbank. Möglicherweise gebe die Fed genauere Hinweise geben, wann mit dem Beginn einer Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe (Tapering) zu rechnen sei, heißt es.

Derweil sorgen die Entscheidungen der Bank of Japan (BoJ) für keine größeren Bewegungen am Markt, denn diese fielen wie vom Markt erwartet aus. Die Zentralbank hält weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Die BoJ behielt ihr Ziel für die kurzfristigen Zinsen bei minus 0,1 Prozent und ihr Ziel für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa null. Außerdem setzte sich die BoJ weiterhin keine Obergrenze für den Ankauf japanischer Staatsanleihen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.320,50 +0,6% +11,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.637,96 -0,7% +8,7% 08:00 Kospi (Seoul) FEIERTAG Schanghai-Comp. 3.603,41 -0,3% +3,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG Straits-Times (Sing.) 3.043,08 -0,7% +7,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.525,40 -0,3% -5,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,1720 -0,1% 1,1727 1,1731 -4,0% EUR/JPY 128,28 +0,2% 128,07 128,57 +1,7% EUR/GBP 0,8587 +0,1% 0,8582 0,8577 -3,9% GBP/USD 1,3649 -0,1% 1,3661 1,3677 -0,2% USD/JPY 109,46 +0,2% 109,23 109,60 +6,0% USD/KRW 1.183,91 -0,0% 1.184,41 1.184,74 +9,0% USD/CNY 6,4709 +0,1% 6,4663 6,4663 -0,9% USD/CNH 6,4745 -0,1% 6,4816 6,4759 -0,4% USD/HKD 7,7873 +0,0% 7,7865 7,7845 +0,5% AUD/USD 0,7239 +0,1% 0,7232 0,7272 -6,0% NZD/USD 0,7009 +0,0% 0,7006 0,7031 -2,4% Bitcoin BTC/USD 41.986,76 +1,4% 41.426,26 42.949,76 +44,5% ROHöl zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,23 70,49 +1,0% 0,74 +48,9% Brent/ICE 75,06 74,36 +0,9% 0,70 +47,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.776,33 1.774,53 +0,1% +1,80 -6,4% Silber (Spot) 22,77 22,48 +1,3% +0,29 -13,7% Platin (Spot) 960,05 957,13 +0,3% +2,93 -10,3% Kupfer-Future 4,22 4,13 +2,3% +0,10 +19,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2021 00:53 ET (04:53 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.