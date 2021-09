EQS Group-News: Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nova Property Fund Management AG verstärkt ihr Team von Immobilienspezialisten



22.09.2021 / 07:30



Medienmitteilung, 22. September 2021 Die Fondsleitung Nova Property Fund Management AG erweitert ihr bestehendes Team mit Katharina Reimann, einer anerkannten Immobilien- und Transaktions-Expertin. Katharina Reimann ist als Leiterin Transaktionen für den weiteren, nachhaltigen Aufbau der betreuten Immobilienportfolios verantwortlich. Dies umfasst Ankäufe von neuen Bestandesliegenschaften, Entwicklungsprojekten und Bauland, Asset und Share Deals, Asset Swaps oder Sacheinlagen wie auch mögliche Verkaufsprozesse bei aktuell gehaltenen Liegenschaften. Katharina Reimann war seit 2015 für die Swiss Prime Site Immobilien AG, Zürich, im Bereich Acquisitions & Sales als Member of the Management Team tätig. Davor war sie Transaction Managerin bei Kuoni Mueller & Partner Investment AG, Zürich (2009-2015) und Consultant für internationale Transaktionen sowie Consultant Valuation Advisory bei Jones Lang LaSalle GmbH, Frankfurt (2005-2008). Katharina Reimann ist Dipl. Ing. Bauingenieurwesen und verfügt über ein Executive MBA der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. Die Nova Property Fund Management AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungsgesellschaft, die über eigenverwaltete Fonds verfügt und in der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig ist. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (Immobilienfonds Swiss Fund Data), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen deutlich über CHF 2 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten. Kontaktpersonen

Marcel Schneider

Roger Bosshard CEO CFO marcel.schneider@novaproperty.ch roger.bosshard@novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novaproperty.ch

www.novaproperty.ch Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in Zürich bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig.

