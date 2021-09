DGAP-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mister Spex SE wächst im ersten Halbjahr 2021 stark um 25 Prozent



22.09.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 22. September 2021

Mister Spex SE wächst im ersten Halbjahr 2021 stark um 25 Prozent

Umsatzwachstum gestiegen um 25 Prozent auf 101 Mio. Euro getrieben durch solides Wachstum in beiden Marktsegmenten - dem deutschen Markt plus 26 Prozent und in den internationalen Märkten plus 24 Prozent

Umsatz mit Korrektionsbrillen wuchs entsprechend des strategischen Fokus um 32 Prozent

Bereinigtes EBITDA 1 stieg leicht um ein Prozent auf 2,3 Mio. Euro und spiegelt somit den Fokus auf Wachstum wider

stieg leicht um ein Prozent auf 2,3 Mio. Euro und spiegelt somit den Fokus auf Wachstum wider Anzahl der aktiven Kund*innen stieg um 15 Prozent auf 1,7 Millionen

Mister Spex SE (MRX), Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, ist im ersten Halbjahr 2021 weiter stark gewachsen. Trotz der Auswirkungen der Pandemie stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 101 Millionen Euro (H1 2020: 80 Millionen Euro). Das Wachstum fand in beiden Marktsegmenten statt, wobei die Umsätze in Deutschland um 26 Prozent und in den internationalen Märkten um 24 Prozent stiegen. Mit Blick auf die Produktkategorien war die Sonnenbrille mit einem Umsatzanstieg von 38 Prozent die am stärksten wachsende Kategorie, die von nachlassenden Social-Distance-Maßnahmen und verstärkter Reisetätigkeit profitierte. Im Einklang mit dem strategischen Fokus auf Korrektionsbrillen stiegen die Umsätze um 32 Prozent. Der höhere Anteil an Korrektionsbrillen wirkte sich ebenfalls positiv auf die Bruttogewinnmarge2 aus, die um 210 Basispunkte auf 49,4 Prozent stieg.

Mit rund 2,3 Millionen Euro stieg das bereinigte EBITDA1 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 (2,3 Millionen Euro) leicht um ein Prozent. Das Umsatzwachstum von 25 Prozent und eine Ausweitung der Bruttomarge um 210 Basispunkte wurden teilweise durch höhere Marketing- und Personalausgaben nivelliert.

Während die Entwicklung des stationären Einzelhandels in Deutschland weiterhin durch die Auswirkungen der Covid-19-ursächlichen Abstands- und Verhaltensregeln beeinträchtigt wurde, stieg die Zahl der Besucher*innen in den Geschäften gegen Ende des zweiten Quartals wieder an. Die Online-Nachfrage konnte der Entwicklung erfolgreich entgegenwirken.

Dirk Graber, Gründer und Co-CEO der Mister Spex SE, sagt: "Unser vollständig digitalisiertes und datengetriebenes Omnichannel-Geschäftsmodell ermöglicht es uns, individuell auf die Bedürfnisse unserer Kund*innen einzugehen und zeigt sich widerstandsfähig in einer Zeit hoher Unsicherheiten und Covid-19-bedingter Social-Distance-Maßnahmen."

Die starke operative Leistung von Mister Spex in den ersten sechs Monaten dieses Jahres unterstreicht die Robustheit des erfolgreichen Omnichannel-Geschäftsmodells mit einer hohen Kund*innenzufriedenheit und einer Wiederkaufsabsicht, die deutlich über der Rate traditioneller Wettbewerber liegt. Der Anteil der aktiven Kund*innen stieg im ersten Halbjahr um 15 Prozent auf rund 1,7 Millionen (H1 2020: 1,4 Millionen aktive Kund*innen). Die Zahl der Bestellungen stieg im gleichen Zeitraum um 18 Prozent auf rund 1,2 Millionen.

Am 2. Juli 2021 gelang Mister Spex der erfolgreiche Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse. Trotz der Fokussierung auf den Börsengang erweiterte das Unternehmen das Online-Shopping-Erlebnis für die Kund*innen um weitere technologiegetriebene Dienstleistungen. Im April 2021 führte Mister Spex in einer Testversion erstmals die Pupillendistanzmessung auf mobilen Geräten über eine eigene App ein. Nach der Einführung des ersten Online-Sehtests in Deutschland im vergangenen Jahr war dies ein weiterer konsequenter Schritt zur Digitalisierung des Online-Brillenkaufs. Auch der TÜV-zertifizierte Online-Sehtest selbst wurde weiterentwickelt und ist ab dem zweiten Quartal 2021 für ein erweitertes Einstärken-Sortiment verfügbar.

Neben dem Online-Geschäft hat Mister Spex auch sein stationäres Geschäft ausgebaut: In der ersten Jahreshälfte 2021 wurden acht Filialen eröffnet, so dass das gesamte Filialnetz zum Ende des ersten Halbjahres 2021 42 eigene Einzelhandelsgeschäfte in ganz Europa umfasst. Zu den Eröffnungen gehörten die ersten drei internationalen Stores - zwei in Stockholm und einer in Wien. Eine zweite Filiale in Wien folgt heute, am 22. September.

Sebastian Dehnen, Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands der Mister Spex SE, sagt: "Der erfolgreiche Börsengang von Mister Spex Anfang Juli unterstreicht das Vertrauen des Finanzmarktes in unser einzigartiges Omnichannel-Geschäftsmodell. Wir blicken nicht nur auf 13 Jahre kontinuierliches Wachstum zurück, sondern verfolgen auch eine klare Expansionsstrategie, um das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen."

Die Prognose der Mister Spex SE für das laufende Geschäftsjahr bleibt unverändert, das Unternehmen erwartet ein Umsatzwachstum im moderat zweistelligen Prozentbereich und eine Steigerung des absoluten bereinigten EBITDA gegenüber dem Vorjahr. Die Prognose geht davon aus, dass für den Rest des Geschäftsjahres 2021 keine weiteren Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 eingeführt werden.

Der Halbjahresbericht und die Ergebnispräsentation für Analyst*innen und Investor*innen sind auf der Mister Spex Investor Relations Website verfügbar. Die Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 werden am 24. November 2021 veröffentlicht.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T EUR

H1 2021 H1 2020 Veränderung Umsatz 100.507 80.434 25% Umsatz DE 71.138 56.656 26% Umsatz INT 29.396 23.778 24% Bruttogewinn 2 49.619 38.059 30% Bruttogewinnmarge2 49,4% 47,3% 210bp Bereinigtes EBITDA1 2.328 2.311 1% Weitere Leistungsindikatoren

Aktive Kund*innen3(in T) 1.661 1.443 15% Anzahl der Bestellungen4 (in T) 1.175 992 18% Durchschnittlicher Bestellwert5 (in EUR) 86,30 80,10 8%

1) Bereinigtes EBITDA, definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen gemäß IFRS 2, einmalige Transformationskosten und andere Einmaleffekte, die nicht Teil des regulären Geschäftsverlaufs sind.

2) Das Management definiert den Rohertrag als Umsatz abzüglich Materialaufwand und die Rohertragsmarge als das Verhältnis von Rohertrag zu Umsatz.

3) Kund*innen, die in den letzten 12 Monaten vor Stornierungen bestellt haben.

4) Bestellungen nach Stornierungen und Retouren.

5) Berechnet als Umsatz geteilt durch die Anzahl der Bestellungen in den letzten zwölf Monaten.



Über Mister Spex:

Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften 'Mister Spex') ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum führenden, digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat. Mister Spex war an der Spitze des Wandels der Branche und hat sich von einem reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 5 Millionen Kund*innen, 10 Online-Shops in ganz Europa und stationären Einzelhandelsfilialen entwickelt. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens, von digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kund*innen zu einem Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kund*innenservice, eigenen Filialen und einem umfangreiches Partnernetzwerk aus Optiker*innen.

Pressekontakt:

Katharina Berlet, Vice President Corporate Communications: Katharina.Berlet@misterspex.de

Judith Schwarzer, Senior Corporate Communication Manager: Judith.Schwarzer@misterspex.de



Investor Relations:

Frank Böhme, Head of Investor Relations: frank.boehme@misterspex.de



Mister Spex SE

Greifswalder Straße 156

10409 Berlin

www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com