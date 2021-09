Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) kommt ebenfalls in den Sog der Evergrande-Krise. Foolishe Investoren, die in den letzten Stunden die Aktienmärkte verfolgt haben, wissen: Es steht möglicherweise schlecht um den Immobilienkonzern. Einige Investoren denken zurück an Lehman Brothers. Wobei es zugegebenermaßen so weit noch lange nicht ist. Mit Blick auf die Allianz-Aktie können wir jedenfalls festhalten: Die Anteilsscheine korrigieren, während ich diese Zeilen schreibe, um knapp über 4 % auf ca. 183 ...

