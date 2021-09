Wie weit trägt uns die aktuelle Erholung im DAX? Nachdem wir fast an der 15.400 notierten hat sich der Abstand zur 15.000 wieder vergrößert. Rücklauf in die alte Range des DAX Der große Abwärtsdruck ist im DAX abgebaut. Erste rote Trendlinien wurden am Dienstag überschritten und damit eine Erholung fortgesetzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...