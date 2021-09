Nach dem schwachen Wochenstart setzte die Varta-Aktie gestern zu einer Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste an. Fundamentale Neuigkeiten vom Unternehmen gibt es keine. Auch von Seiten der Analysten herrscht Funkstille. Bleiben die Bullen am Drücker, könnte die aus charttechnischer Sicht wichtige 200-Tage-Linie schon bald zurückerobert werden.Über die operative Entwicklung und die Aussichten des Batterieherstellers hat DER AKTIONÄR daher zuletzt eingehend berichtet. Geändert hat sich daran an ...

