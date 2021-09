The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.09.2021ISIN NameXS1881591504 NIDEC 18/21XS1843459865 INTL FLAV.+FRAG. 18/21DE000DDA0TX2 DZ BANK IS.A1180XS1880465098 AGRIC.DEV.BK.CH 18/21FLRDE000HLB3514 LB.HESS.THR.CARRARA09D/19DE000DDA0TR4 DZ BANK IS.A1174 VARXS1689534029 NORDEA BK 17/21 FLR MTNXS1885605391 FEDERAT.CAISSES 18/21 MTNUS039482AA29 ARCH.DANIELS 20/25US91913YAZ34 VALERO ENERG 20/23 FLRXS1114452060 CNH INDUSTR.FIN.EUR.14/21XS1884795375 SPAREBK. 1 OSTL.18/21 FLRXS1884702207 NM PLC 18/21 FLR MTNUS37045XAQ97 GM FINANCIAL 2021DE000A13TYW2 OPUS-CHART.ISS.8 Z21DE000NLB26X0 NORDLB 2 PH.BD. 37/18XS1586214956 HSBC HLDGS 17/22 FLR MTNXS0900863084 PROVIDENT FINL 13/21 MTNUS98105HAE09 WOORI BANK 16/UND. FLRMTNUS45866FAR55 INTERC.EXCH. 20/23 FLRXS1690132847 LDKRBK.BAD R.5583 DLDE000A2GSL68 EUROBODEN GMBH IHS 17/22DE000DDA0M08 DZ BANK IS.A1017CH0026791225 CITIGROUP INC. 06/21 MTNCH0138460958 ZUGER KT.BK 11-21DE000SLB1341 LDSBK.SAAR PF.R.134CH0255286707 BP CAP.MKTS 14-21 MTNDE000DK0NB59 DEKA NOK FESTZINS 17/21US219868BX31 CORP. ANDINA FOM. 16/21DE000SYM7787 SYMRISE AG WD17/24XS1555147369 SMURF.KAPP.ACQ.17/24 REGSDE000A0JC0V8 INTERCARD AG INFORMA.O.N.