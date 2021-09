The following instruments on XETRA do have their first trading 22.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.09.2021Aktien1 NO0010768096 Western Bulk Chartering AS2 CA57457A1057 MAS Gold Corp.3 IM00B2RDSS92 Argo Group Ltd.4 GG00BMD8MJ76 Foresight Group Holdings Ltd.5 US4004851089 Grupo Carso S.A.B. de C.V.6 US42341P1049 HelloFresh SE7 NL0015000IY2 Universal Music Group B.V.8 DE000A3E5B58 Deutsche Lufthansa AG BZR9 KYG3871A1004 Genor Biopharma Holdings Ltd.10 US45784J1051 Innovate Corp.Anleihen/ETF1 US00206RLJ94 AT & T Inc.2 US00206RLV23 AT & T Inc.3 US00206RKJ04 AT & T Inc.4 US00206RMN97 AT & T Inc.5 US00206RMM15 AT & T Inc.6 US15135UAW99 Cenovus Energy Inc.7 USC2R71LAA96 CGI Inc.8 XS2389343380 ABN AMRO Bank N.V.9 XS1974405893 China SCE Group Holdings Ltd.10 XS2389353264 The Goldman Sachs Group Inc.11 DE000NLB3TZ8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 DE000NLB3TL8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 XS2388491289 HSBC Holdings PLC14 XS2383421711 Industrial & Commercial Bank of China15 XS2385923722 PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK16 XS2389362687 Sparebanken Sør Boligkreditt17 XS2388179603 BUPA Finance PLC18 XS2360041474 SEGRO Capital S.a r.l.19 DE000HV2AYN4 UniCredit Bank AG20 XS2388490802 HSBC Holdings PLC21 DE000HLB27W2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB2623 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB2615 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB2607 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 XS2389699054 Swedbank AB26 XS2389353181 The Goldman Sachs Group Inc.27 IE000HFXP0D2 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD28 IE000WGK3YY5 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR