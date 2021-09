ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vivendi nach der Abspaltung von Universal Music von 41,00 auf 16,50 Euro angepasst, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wie Analyst Richard Eary in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, bleibe die Aktie des Medienkonzerns angesichts des Abschlags gegenüber dem Nettovermögenswert ein Kauf. Nach der Abspaltung bestehe das Unternehmen hauptsächlich aus der TV-Gruppe Canal Plus, ergänzt durch die Mediaagentur Havas und der Verlagsgruppe Editis./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 20:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2021 / 20:55 / GMT



ISIN: FR0000127771

