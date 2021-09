Der Mittelstandsinvestor Triton hat einen großen Erfolg mit dem Aufbau einer Radiologiegruppe gefeiert. Triton-Manager Andi Klein will mehr von diesen Deals - und verrät im Gespräch mit FINANCE-TV: "Wir suchen schon die nächste Nische, in der man schnell aus vielen kleinen Unternehmen eine größere Einheit zusammenkaufen könnte. Dafür gehen wir massiv in Vorleistung." Wie Triton die Radiologie als Investmentnische überhaupt entdeckt hat, warum genau der Deal am Ende so erfolgreich wurde und weshalb der Exit schneller kam als gedacht - Andi Klein berichtet.