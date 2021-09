Zur Abfederung der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Menschen mit Behinderung setzt das Sozialministerium mehr Geld ein. Konkret werden die Ausgaben des sogenannten Ausgleichstaxfonds um rund 28 Mio. auf insgesamt 315 Mio. Euro erhöht, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung. 264 Mio. Euro fließen davon in Projekt- und Individualförderungen, 51 Mio. Euro sind für integrative Betriebe ...

